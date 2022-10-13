Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может прекратить сотрудничество с клубом в судебном порядке.
Для этого, вероятно, будут использованы обвинения парижан в использовании фейковых аккаунтов для критики 23-летнего футболиста.
Если данный факт докажут, то «ПСЖ» признают нарушителем условий контракта в части обязательств лояльности.
На основе такого решения можно попытаться расторгнуть договор в одностороннем порядке.
- Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
- Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- В этом сезоне француз забил 12 голов в 13 матчах.
Источник: Marca