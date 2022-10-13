Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может прекратить сотрудничество с клубом в судебном порядке.

Для этого, вероятно, будут использованы обвинения парижан в использовании фейковых аккаунтов для критики 23-летнего футболиста.

Если данный факт докажут, то «ПСЖ» признают нарушителем условий контракта в части обязательств лояльности.

На основе такого решения можно попытаться расторгнуть договор в одностороннем порядке.