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    Мбаппе может расторгнуть контракт с «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может прекратить сотрудничество с клубом в судебном порядке.

    Для этого, вероятно, будут использованы обвинения парижан в использовании фейковых аккаунтов для критики 23-летнего футболиста.

    Если данный факт докажут, то «ПСЖ» признают нарушителем условий контракта в части обязательств лояльности.

    На основе такого решения можно попытаться расторгнуть договор в одностороннем порядке.

    • Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
    • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • В этом сезоне француз забил 12 голов в 13 матчах.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:11
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