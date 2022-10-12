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    «ПСЖ» использовал фейковые аккаунты для критики Мбаппе, журналистов и других клубов

    «ПСЖ» платил за создание фейковых аккаунтов в соцсетях для критики других клубов, журналистов и нападающего Килиана Мбаппе, утверждает Mediapart.

    Фейковые аккаунты, связанные с «ПСЖ», начали критиковать форварда в 2019 году, когда появились первые новости о его возможном переходе в «Реал».

    Таким образом клуб очернял определенных журналистов и другие команды. Фейковые аккаунты также были использованы против девушки, обвинявшей Неймара в изнасиловании.

    Кампании в соцсетях были организованы агентством Digital Big Brother и контролировалось отделом коммуникаций «ПСЖ». Клуб использовал целые сети фейковых аккаунтов.

    • Рыночная стоимость Мбаппе – 160 миллионов евро.
    • Он продлил в мае контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • В этом сезоне Мбаппе забил 11 голов в 12 матчах.

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    Источник: Onze Mondial

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +238

      Таврида 1 час назад

      Я думаю этому верить нельзя. ПСЖ слишком большая и богатая контора, чтобы заниматься такой дешевой хренью, Мбаппе и так купили сверхвысокой зарплатой и безбашенными привилегиями. ПСЖ занимается тем, что гадит на свой самый дорогой актив?

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      Рейтинг: +3815

      Питерский князь 1 час назад

      Дешевле было бы, просто сломать ему ноги.
      :)))

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      Рейтинг: +97

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 2 часа назад

      Ну круто что мне нравится

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