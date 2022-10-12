«ПСЖ» использовал фейковые аккаунты для критики Мбаппе, журналистов и других клубов

«ПСЖ» платил за создание фейковых аккаунтов в соцсетях для критики других клубов, журналистов и нападающего Килиана Мбаппе, утверждает Mediapart.

Фейковые аккаунты, связанные с «ПСЖ», начали критиковать форварда в 2019 году, когда появились первые новости о его возможном переходе в «Реал».

Таким образом клуб очернял определенных журналистов и другие команды. Фейковые аккаунты также были использованы против девушки, обвинявшей Неймара в изнасиловании.

Кампании в соцсетях были организованы агентством Digital Big Brother и контролировалось отделом коммуникаций «ПСЖ». Клуб использовал целые сети фейковых аккаунтов.