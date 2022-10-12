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    Гальтье прокомментировал новость об уходе из «ПСЖ» вместе с Мбаппе

    Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал информацию о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» зимой.

    Сообщалось, что тренер готов уйти из клуба вместе с футболистом.

    «Я не обсуждал с Килианом эту тему, все мысли были о предстоящей игре.

    Из слуха делают новость, а из новости – заявление. Меня удивило, что информация появилась прямо перед важным матчем», – сказал Гальтье.

    • Рыночная стоимость игрока – 160 миллионов евро.
    • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • В этом сезоне Мбаппе забил 12 голов в 13 матчах.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 01:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 32 минуты назад

      И какой холонд не валялся рядом с Мбампе и Влаховичем

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