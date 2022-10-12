Гальтье прокомментировал новость об уходе из «ПСЖ» вместе с Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал информацию о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» зимой.
Сообщалось, что тренер готов уйти из клуба вместе с футболистом.
«Я не обсуждал с Килианом эту тему, все мысли были о предстоящей игре.
Из слуха делают новость, а из новости – заявление. Меня удивило, что информация появилась прямо перед важным матчем», – сказал Гальтье.
- Рыночная стоимость игрока – 160 миллионов евро.
- Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- В этом сезоне Мбаппе забил 12 голов в 13 матчах.
Источник: RMC Sport