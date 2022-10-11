⚡ Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе

Отношения между руководством «ПСЖ» и нападающим Килианом Мбаппе испортились.
По мнению футболиста, боссы клуба не выполнили обещания, которые давали ему, чтобы убедить продлить контракт в мае.
23-летний француз очень разочарован и хочет сменить команду уже зимой.
При этом «ПСЖ» отказывает отпускать Мбаппе в «Реал» из-за конфликта между клубами. Единственным возможным вариантом продолжения карьеры для форварда может стать «Ливерпуль».
- Рыночная стоимость игрока – 160 миллионов евро.
- Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- В этом сезоне Мбаппе забил 11 голов в 12 матчах.
Источник: Marca