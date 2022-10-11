⚡ Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе

Отношения между руководством «ПСЖ» и нападающим Килианом Мбаппе испортились.

По мнению футболиста, боссы клуба не выполнили обещания, которые давали ему, чтобы убедить продлить контракт в мае.

23-летний француз очень разочарован и хочет сменить команду уже зимой.

При этом «ПСЖ» отказывает отпускать Мбаппе в «Реал» из-за конфликта между клубами. Единственным возможным вариантом продолжения карьеры для форварда может стать «Ливерпуль».