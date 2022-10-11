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    ⚡ Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе

    Отношения между руководством «ПСЖ» и нападающим Килианом Мбаппе испортились.

    По мнению футболиста, боссы клуба не выполнили обещания, которые давали ему, чтобы убедить продлить контракт в мае.

    23-летний француз очень разочарован и хочет сменить команду уже зимой.

    При этом «ПСЖ» отказывает отпускать Мбаппе в «Реал» из-за конфликта между клубами. Единственным возможным вариантом продолжения карьеры для форварда может стать «Ливерпуль».

    • Рыночная стоимость игрока – 160 миллионов евро.
    • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • В этом сезоне Мбаппе забил 11 голов в 12 матчах.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1106

      САНЁК17 16 минут назад

      Ещё один многосерийный фильм начинается по ходу,до января.

      0
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      Рейтинг: +1992

      Bozigit 44 минуты назад

      Надоели толстосумы

      0
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      Рейтинг: +12060

      DeStar 1 час назад

      иди в ливерпуль тогда уж.

      0
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      Рейтинг: -23

      dragoff 2 часа назад

      Всем в ПСЖ только легче станет... Думаю, они уже тысячу раз пожалели о том, что удержали

      1
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    • ...
      Рейтинг: +315

      Эном айс 2 часа назад

      Ну, положим , из "СПЗ" в январе, скорей всего, уйдут четыре недомбаппе.. И что, на этом жизнь команды закончится? Был бы бренд, а игроки найдутся.

      2
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      Рейтинг: +1377

      Fin035 2 часа назад

      Отпустите уже черепашку, пусть покажет себя в настоящей борьбе, в настоящем чемпионате, а не в ,,дворовом,, футболе (С)! Деньги он уже заработал думаю достаточно, пускай попробует по настоящему заработать себе имя и славу, как великие игроки!

      1
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      Рейтинг: +24706

      bset 3 часа назад

      Пока Мбаппе занят скандалами и выбиванием себе тепличных условий за большие деньги, кто-то в Сити работает и попадает в историю) Через 10 лет Холланд будет в списке лучших рядом с Месси и Роналду, а Мбаппе будет рядом с Алешандре Пато))

      1
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      Рейтинг: +1226

      Сделаны из Дерева > bset 2 часа назад

      А Пато причем тут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12060

      DeStar > Сделаны из Дерева 1 час назад

      от него ждали гораздо большего, наверное в этом дело)

      1
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      Рейтинг: +92

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 3 часа назад

      С таким характером его не одна команда не возьмет

      2
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      Рейтинг: +92

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 3 часа назад

      Вот это поворот

      0
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      Рейтинг: +2981

      Dgad 3 часа назад

      В Реал можно, но только если он пересмотрит свое отношение к игре и будет работать как и все на команду

      0
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      Рейтинг: +92

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > Dgad 3 часа назад

      Реал помойка

      1
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      Рейтинг: +12

      GOLEADOR4IK > АЛЕКСЕЙ LAIDEL 2 часа назад

      Реал лучший клуб в мире

      2
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      Рейтинг: +92

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > GOLEADOR4IK 2 часа назад

      С конца реал лучший

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