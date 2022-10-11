Гендиректор «Динамо» прокомментировал будущее тренера Йокановича

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о перспективах главного тренера Славиши Йокановича.

54-летний серб возглавил команду в середине июня вместо Сандро Шварца.

Динамовцы набрали 17 очков в 12 турах и занимают 9-е место в таблице РПЛ.

– Насколько вы довольны сотрудничеством с Йокановичем?

– Мы довольны сотрудничеством, работаем все вместе. Все вместе нацелены на результат.

– Кредит доверия к нему есть?

– Кредит доверия, конечно, есть. Только в начале сентября мы подписали трех игроков.

Команда должна быть выстроена, игровые связи созданы, и у Йокановича есть время, чтобы сделать свою работу.