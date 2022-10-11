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    Гендиректор «Динамо» прокомментировал будущее тренера Йокановича

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о перспективах главного тренера Славиши Йокановича.

    • 54-летний серб возглавил команду в середине июня вместо Сандро Шварца.
    • Динамовцы набрали 17 очков в 12 турах и занимают 9-е место в таблице РПЛ.

    – Насколько вы довольны сотрудничеством с Йокановичем?

    – Мы довольны сотрудничеством, работаем все вместе. Все вместе нацелены на результат.

    – Кредит доверия к нему есть?

    – Кредит доверия, конечно, есть. Только в начале сентября мы подписали трех игроков.

    Команда должна быть выстроена, игровые связи созданы, и у Йокановича есть время, чтобы сделать свою работу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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