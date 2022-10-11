Гендиректор «Динамо» прокомментировал будущее тренера Йокановича

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о перспективах главного тренера Славиши Йокановича.
- 54-летний серб возглавил команду в середине июня вместо Сандро Шварца.
- Динамовцы набрали 17 очков в 12 турах и занимают 9-е место в таблице РПЛ.
– Насколько вы довольны сотрудничеством с Йокановичем?
– Мы довольны сотрудничеством, работаем все вместе. Все вместе нацелены на результат.
– Кредит доверия к нему есть?
– Кредит доверия, конечно, есть. Только в начале сентября мы подписали трех игроков.
Команда должна быть выстроена, игровые связи созданы, и у Йокановича есть время, чтобы сделать свою работу.
Источник: «РБ Спорт»