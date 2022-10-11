«ПСЖ» готовит зимнее предложение по форварду «Манчестер Юнайтед»

«ПСЖ» не утратил интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.
Парижский клуб собирается сделать новое предложение о его покупке во время зимнего трансферного окна.
«ПСЖ» пытался заполучить англичанина летом, но тогда договориться не удалось.
- Рыночная стоимость Рэшфорда – 60 миллионов евро.
- В этом сезоне воспитанник «МЮ» забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 9 матчах.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года, но в соглашении есть опция продления на 12 месяцев.
Источник: Media Foot