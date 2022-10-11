«ПСЖ» готовит зимнее предложение по форварду «Манчестер Юнайтед»

«ПСЖ» не утратил интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

Парижский клуб собирается сделать новое предложение о его покупке во время зимнего трансферного окна.

«ПСЖ» пытался заполучить англичанина летом, но тогда договориться не удалось.