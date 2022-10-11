Шишкин: «Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА впервые за последние годы»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча команды Гильермо Абаскаля с ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

«Отметил бы форму игроков — когда Квинси в порядке, когда Соболев мотивирован и в порядке, тогда и есть результат. Какую серию выдает Саша! Видно, что взялся за себя — и забивает, и другие полезные действия для команды совершает.

Многие говорят, конечно, что, убери сейчас Промеса из команды, «Спартака» не будет. Возможно, это и так, поэтому красно-белым стоит пользоваться этим нынешним состоянием и набирать очки.

Сейчас ребята в хорошем состоянии будут готовиться к главному дерби с ЦСКА, и я бы назвал «Спартак» его фаворитом в первый раз за последние годы. Но именно сейчас это так. Несмотря на то, что армейцы тоже подходят к матчу в хорошем состоянии, спартаковцы реально выглядят очень мощно», – сказал Шишкин.