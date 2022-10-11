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    Шишкин: «Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА впервые за последние годы»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча команды Гильермо Абаскаля с ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

    «Отметил бы форму игроков — когда Квинси в порядке, когда Соболев мотивирован и в порядке, тогда и есть результат. Какую серию выдает Саша! Видно, что взялся за себя — и забивает, и другие полезные действия для команды совершает.

    Многие говорят, конечно, что, убери сейчас Промеса из команды, «Спартака» не будет. Возможно, это и так, поэтому красно-белым стоит пользоваться этим нынешним состоянием и набирать очки.

    Сейчас ребята в хорошем состоянии будут готовиться к главному дерби с ЦСКА, и я бы назвал «Спартак» его фаворитом в первый раз за последние годы. Но именно сейчас это так. Несмотря на то, что армейцы тоже подходят к матчу в хорошем состоянии, спартаковцы реально выглядят очень мощно», – сказал Шишкин.

    • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
    • Дерби начнется в 20:00 мск.
    • Обе команды идут в топ-4 РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10423

      R_a_i_n 1 час назад

      Очень часто бывает, что фаворит в дерби проигрывает. Это дерби.

      0
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      Рейтинг: +32966

      oyabun 3 часа назад

      Подобные прогнозы - неблагодарное дело. Крылышки тоже не были фаворитами перед игрой, а вышли на поле и до конца 1 тайма были намного сильнее и убедительнее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      SLADE2019 > oyabun 3 часа назад

      Да и моменты у КС были очень хорошие. Тот же Глушенков уж точно забивать должен был.

      1
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      Рейтинг: +1447

      Artemka444 3 часа назад

      Одинаково вот вот!!!

      0
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      Рейтинг: +2090

      Dr.Metal 3 часа назад

      Да не сильнее ни капли. Примерно одного уровня по игре на данный момент. Так будет вернее

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      Рейтинг: +8005

      vladik12 3 часа назад

      Буки так не думают.

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      Рейтинг: +838

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Пусть что хочет говорит, ЦСКА не слабее

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      Рейтинг: +559

      Янвapь 69 > Красногвардейчик 2 часа назад

      в раздвигании булок ?

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      Рейтинг: +234

      Таврида > Янвapь 69 1 час назад

      Твоих?

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