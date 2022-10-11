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  • Шишкин: «Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА впервые за последние годы»

Шишкин: «Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА впервые за последние годы»

11 октября 2022, 12:29
13

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча команды Гильермо Абаскаля с ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

«Отметил бы форму игроков — когда Квинси в порядке, когда Соболев мотивирован и в порядке, тогда и есть результат. Какую серию выдает Саша! Видно, что взялся за себя — и забивает, и другие полезные действия для команды совершает.

Многие говорят, конечно, что, убери сейчас Промеса из команды, «Спартака» не будет. Возможно, это и так, поэтому красно-белым стоит пользоваться этим нынешним состоянием и набирать очки.

Сейчас ребята в хорошем состоянии будут готовиться к главному дерби с ЦСКА, и я бы назвал «Спартак» его фаворитом в первый раз за последние годы. Но именно сейчас это так. Несмотря на то, что армейцы тоже подходят к матчу в хорошем состоянии, спартаковцы реально выглядят очень мощно», – сказал Шишкин.

  • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
  • Дерби начнется в 20:00 мск.
  • Обе команды идут в топ-4 РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Шишкин Роман
Комментарии (13)
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Красногвардейчик
1665481765
Пусть что хочет говорит, ЦСКА не слабее
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vladik12
1665482506
Буки так не думают.
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Dr.Metal
1665483149
Да не сильнее ни капли. Примерно одного уровня по игре на данный момент. Так будет вернее
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Artemka444
1665483306
Одинаково вот вот!!!
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oyabun
1665483314
Подобные прогнозы - неблагодарное дело. Крылышки тоже не были фаворитами перед игрой, а вышли на поле и до конца 1 тайма были намного сильнее и убедительнее.
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R_a_i_n
1665491348
Очень часто бывает, что фаворит в дерби проигрывает. Это дерби.
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ySS
1665495180
Достаточно равные команды на сегодняшний день. Победит тот, чья оборона меньше накосячит.
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Snek
1665495582
Сомневаюсь я, Спартак играет хорошо из-за одной связке в команде. У ЦСКА никто сильно не выделяется, вся команда примерно одного уровня.
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aaaaahhhh
1665496983
сомнения меня что то гложут....
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Красногвардейчик
1665523586
Скажу так, если Каррась, Федя, и Медина покажут тот уровень как в начале чемпа....то у Спартака будут большие проблемы
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