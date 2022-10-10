Роналду прокомментировал достижение 700 голов в клубной карьере

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в соцсетях.
Португалец высказался о том, что ему удалось забить 700-й мяч в клубной карьере.
«700-й гол на клубном уровне. Какого красивого числа мы достигли вместе!
Благодарю всех своих партнeров по команде, тренеров, клубы, семью и друзей.
И, конечно же, спасибо моим болельщикам! Вместе продолжим!», – написал Роналду.
- Помимо «МЮ», Роналду выступал за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».
- «Юнайтед» подарил форварду памятную футболку.
Источник: «Бомбардир»