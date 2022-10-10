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  • Роналду прокомментировал достижение 700 голов в клубной карьере

Роналду прокомментировал достижение 700 голов в клубной карьере

10 октября 2022, 20:31
2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в соцсетях.

Португалец высказался о том, что ему удалось забить 700-й мяч в клубной карьере.

«700-й гол на клубном уровне. Какого красивого числа мы достигли вместе!

Благодарю всех своих партнeров по команде, тренеров, клубы, семью и друзей.

И, конечно же, спасибо моим болельщикам! Вместе продолжим!», – написал Роналду.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1665427338
Кто-то забивает 700 голов, а кто-то кое-как 100 за свою жалкую жизенку и понтов целый вагон
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111ax
1665489823
еще 77 наклепать и можно заканчивать
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