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    Роналду прокомментировал достижение 700 голов в клубной карьере

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал новый пост в соцсетях.

    Португалец высказался о том, что ему удалось забить 700-й мяч в клубной карьере.

    «700-й гол на клубном уровне. Какого красивого числа мы достигли вместе!

    Благодарю всех своих партнeров по команде, тренеров, клубы, семью и друзей.

    И, конечно же, спасибо моим болельщикам! Вместе продолжим!», – написал Роналду.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3808

      Питерский князь 45 минут назад

      Да когда он уже уйдет из футбола?
      Ему уже пора в кино для взрослых мальчиков сниматься.
      :)))

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      Рейтинг: +13947

      Skull_Boy 1 час назад

      Кто-то забивает 700 голов, а кто-то кое-как 100 за свою жалкую жизенку и понтов целый вагон

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