Кавазашвили: «Соболев – достояние российского футбола»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Когда кого-то из европейских футболистов будут сравнивать с Соболевым, тогда и скажу, что российский футбол находится на подъeме. Пока сравнение Соболева с Холандом не воспринимаю всерьeз.

Вот сейчас Соболева признали лучшим футболистом месяца РПЛ. Саша – достояние российского футбола», – заявил Кавазашвили.