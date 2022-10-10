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    Кавазашвили: «Соболев – достояние российского футбола»

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

    «Когда кого-то из европейских футболистов будут сравнивать с Соболевым, тогда и скажу, что российский футбол находится на подъeме. Пока сравнение Соболева с Холандом не воспринимаю всерьeз.

    Вот сейчас Соболева признали лучшим футболистом месяца РПЛ. Саша – достояние российского футбола», – заявил Кавазашвили.

    • В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
    • Холанд отличился 20 голами и 3 результативными передачами в 13 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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