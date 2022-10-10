Кавазашвили: «Соболев – достояние российского футбола»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.
«Когда кого-то из европейских футболистов будут сравнивать с Соболевым, тогда и скажу, что российский футбол находится на подъeме. Пока сравнение Соболева с Холандом не воспринимаю всерьeз.
Вот сейчас Соболева признали лучшим футболистом месяца РПЛ. Саша – достояние российского футбола», – заявил Кавазашвили.
- В этом сезоне Соболев забил 8 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх.
- Холанд отличился 20 голами и 3 результативными передачами в 13 матчах.
Источник: «Чемпионат»