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  • Ловчев назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»

Ловчев назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»

10 октября 2022, 18:18
11

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что экс-тренер «Ахмата» Андрей Талалаев должен возглавить «Локомотив».

«Андрей Талалаев – мой главный кандидат. Я с Андреем много разговариваю и вижу, что он ищущий тренер, мыслящий. И игровая карьера у него солидная: поиграл у нас, проиграл в Италии. Поработал с Скалой, а это хороший опыт.

Один случай расскажу. Андрей в свое время был помощником у Красножана в «Кубани». Красножан тогда считался одним из ведущих специалистов в России. Во всяком случае, заметной величиной. У него возникли какие-то разногласия с руководством клуба, и его убрали. Предложили Андрею стать главным, но он повел себя достойно. Он пришел с Красножаном и ушел вместе с ним.

Андрей недолго пробыл в «Крыльях», но показал очень хороший результат. Помните, как при нем «Крылья» играли? В «Химках» неплохо работал, в «Ахмате» был. То есть, опыт уже приобрел приличный», – сказал Ловчев.

  • Талалаев в сентябре был уволен из «Ахмата».
  • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.
  • Накануне клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Талалаев Андрей Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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alex1951
1665416140
Мы говорим Локомотив ,подразумеваем Семина.... Говорим Семин,подрузумеваем - Локомотив.... ---------------------------------------------------------------------------------------- Говорим Спартак - подразумеваем Ловчева Говорим Ловчев - подразумеваем губерниева в новом обличье....
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vladimir-7
1665416503
Ловчев, а чего ты нам про Талалаева рассказываешь, не мы его выбираем?
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jek718875
1665417200
Всё понятно, кореша своего продвигает
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spam2009
1665417896
что-то он только все ищет да никак найти не может
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Эном айс
1665418251
Какой-то нелицеприятный промоутер у Талалаева.. За горстку семок на жёрдочке вниз головой висит. Ну, хоть не горланит, как обычно.
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НикКин
1665419649
Для чего он уже где только не был а толку ноль от Талалаева
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odessakmv
1665421419
Шпалыч!!!!
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Антибиотик
1665430291
Только Семин нагнет этот преступный совдир и выправит ситуацию. Хватит совать нам всяких Талалаевых!
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PAREVG.
1665436519
Только шПалыч!!! А если не он то только кого то из бывших игроков: Лоськов, Пашинин, Евсеев, Маминов, Черевченко а то и Босса. Они смогут поднять Локо, для них Локомотив не просто рабочее место, а всякие Браны Талалаевы и прочие - обычные наемники, как и бывшие бюргеры...
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ароба
1665437689
Надо Бердиева
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