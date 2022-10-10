Ловчев назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что экс-тренер «Ахмата» Андрей Талалаев должен возглавить «Локомотив».

«Андрей Талалаев – мой главный кандидат. Я с Андреем много разговариваю и вижу, что он ищущий тренер, мыслящий. И игровая карьера у него солидная: поиграл у нас, проиграл в Италии. Поработал с Скалой, а это хороший опыт.

Один случай расскажу. Андрей в свое время был помощником у Красножана в «Кубани». Красножан тогда считался одним из ведущих специалистов в России. Во всяком случае, заметной величиной. У него возникли какие-то разногласия с руководством клуба, и его убрали. Предложили Андрею стать главным, но он повел себя достойно. Он пришел с Красножаном и ушел вместе с ним.

Андрей недолго пробыл в «Крыльях», но показал очень хороший результат. Помните, как при нем «Крылья» играли? В «Химках» неплохо работал, в «Ахмате» был. То есть, опыт уже приобрел приличный», – сказал Ловчев.