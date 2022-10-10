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    Ловчев назвал тренера, который должен возглавить «Локомотив»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что экс-тренер «Ахмата» Андрей Талалаев должен возглавить «Локомотив».

    «Андрей Талалаев – мой главный кандидат. Я с Андреем много разговариваю и вижу, что он ищущий тренер, мыслящий. И игровая карьера у него солидная: поиграл у нас, проиграл в Италии. Поработал с Скалой, а это хороший опыт.

    Один случай расскажу. Андрей в свое время был помощником у Красножана в «Кубани». Красножан тогда считался одним из ведущих специалистов в России. Во всяком случае, заметной величиной. У него возникли какие-то разногласия с руководством клуба, и его убрали. Предложили Андрею стать главным, но он повел себя достойно. Он пришел с Красножаном и ушел вместе с ним.

    Андрей недолго пробыл в «Крыльях», но показал очень хороший результат. Помните, как при нем «Крылья» играли? В «Химках» неплохо работал, в «Ахмате» был. То есть, опыт уже приобрел приличный», – сказал Ловчев.

    • Талалаев в сентябре был уволен из «Ахмата».
    • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.
    • Накануне клуб уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +74

      odessakmv 11 минут назад

      Шпалыч!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      НикКин 41 минуту назад

      Для чего он уже где только не был а толку ноль от Талалаева

      0
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    • ...
      Рейтинг: +308

      Эном айс 1 час назад

      Какой-то нелицеприятный промоутер у Талалаева.. За горстку семок на жёрдочке вниз головой висит. Ну, хоть не горланит, как обычно.

      2
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      Рейтинг: +2187

      spam2009 1 час назад

      что-то он только все ищет да никак найти не может

      0
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      Рейтинг: +1461

      jek718875 1 час назад

      Всё понятно, кореша своего продвигает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25792

      vladimir-7 1 час назад

      Ловчев, а чего ты нам про Талалаева рассказываешь, не мы его выбираем?

      0
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      Рейтинг: +11025

      alex1951 1 час назад

      Мы говорим Локомотив ,подразумеваем Семина....
      Говорим Семин,подрузумеваем - Локомотив....
      ----------------------------------------------------------------------------------------

      Говорим Спартак - подразумеваем Ловчева
      Говорим Ловчев - подразумеваем губерниева в новом обличье....

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