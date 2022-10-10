Червиченко рассказал, остался ли в «Спартаке» «багаж Заремы»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заявление Заремы Салиховой о том, что в клубе остался «отличный багаж» после ухода Леонида Федуна.
«Не знаю про «забытый багаж», но самое главное, что они «оставили», так это клуб в покое. Теперь команда может спокойно работать, не сверяясь с гороскопом и прочей бредятиной!» – сказал Червиченко.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- Нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
- Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (16 октября).
Источник: «РБ Спорт»