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    Червиченко рассказал, остался ли в «Спартаке» «багаж Заремы»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заявление Заремы Салиховой о том, что в клубе остался «отличный багаж« после ухода Леонида Федуна.

    «Не знаю про «забытый багаж», но самое главное, что они «оставили», так это клуб в покое. Теперь команда может спокойно работать, не сверяясь с гороскопом и прочей бредятиной!» — сказал Червиченко.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
    • Следующий соперник «Спартака» – ЦСКА (16 октября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19258

      Persona_non_Grata 55 минут назад

      Багаж Червиченко - это его липкий язык и вонь постоянно испускаемая им в сторону Спартака !!!(((

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      Рейтинг: +10

      roosylat 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +5068

      neim 1 час назад

      Оставили Спартак в покое, сразу результат виден ))).

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      Рейтинг: +25791

      vladimir-7 1 час назад

      Отличный багаж – свиноферма с лопоухими визжащими поросятами.

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      Рейтинг: +2186

      spam2009 > vladimir-7 53 минуты назад

      ответит доктор вам прямо в лоб, все потому что да потому что, да потому что вы дол.....**!!!

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      Рейтинг: +20144

      derrik2000 1 час назад

      Пустую косметичку оставила.
      И кепку, в которой на стадион с Федуном ходила.

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