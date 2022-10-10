«Нет ничего лучше родного Калтана». Головин – о жизни во Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чего ему не хватает.

– По кому или чему из России скучаешь больше всего по ходу сезона во Франции, не считая родных и близких?

– Как ни крути, больше всего все равно не хватает живого общения с родными, друзьями. В остальном все гораздо проще.

Хотя адаптация заняла у меня довольно много времени, сейчас никаких проблем не испытываю. В первый сезон в этом плане было намного сложнее.

Сейчас освоился здесь и в команде, и в плане каких-то бытовых вещей. При этом понимаю, что в любом случае это все временно.

Может, для кого-то это и странно прозвучит, но для меня нет ничего лучше моего родного Калтана. Очень люблю Алтай и стараюсь ездить туда во время отпуска.

Здесь тоже много плюсов, но прежде всего тут моя работа.