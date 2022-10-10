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    «Нет ничего лучше родного Калтана». Головин – о жизни во Франции

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чего ему не хватает.

    – По кому или чему из России скучаешь больше всего по ходу сезона во Франции, не считая родных и близких?

    – Как ни крути, больше всего все равно не хватает живого общения с родными, друзьями. В остальном все гораздо проще.

    Хотя адаптация заняла у меня довольно много времени, сейчас никаких проблем не испытываю. В первый сезон в этом плане было намного сложнее.

    Сейчас освоился здесь и в команде, и в плане каких-то бытовых вещей. При этом понимаю, что в любом случае это все временно.

    Может, для кого-то это и странно прозвучит, но для меня нет ничего лучше моего родного Калтана. Очень люблю Алтай и стараюсь ездить туда во время отпуска.

    Здесь тоже много плюсов, но прежде всего тут моя работа.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024-го.
    • В этом сезоне россиянин забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      яиссор 1 час назад

      На те деньги, которые в игрульки просаживает(имеет право, не спорю), мог бы и семью и друзей и пол-Калтана в Монако привезти. Офигеть, конечно, русская душа .. выбрался из помойки потом и кровью, а всё равно назад тянет...

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