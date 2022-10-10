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    Кокорин высказался после поражения «Ариса» от АЕКа

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопросы после проигранного матча чемпионата Кипра против АЕКа.

    • Команда россиянина уступила со счетом 1:2.
    • Сам форвард забил единственный гол.
    • В его активе теперь 2 мяча и 1 ассист в 5 играх.

    – Как в команде и ты лично оценили сегодняшнюю игру и результат?

    – Очень расстроены, что проиграли.

    – Кому адресовано сердечко (жест в направлении трибуны после гола)?

    – Сыну (улыбается).

    – Верно ли, что в случае с голом ты бил на точность?

    – Да, верно.

    – Как бы ты оценил рост своей готовности за эти полтора месяца в «Арисе»?

    – Я доволен, что сегодня сыграл первую официальную игру 90 минут. Но недоволен тем, что мы проиграли.

    Обидный матч, потому что мы играли хорошо, но допустили две необязательные ошибки и пропустили два гола.

    К сожалению, так бывает в футболе, поэтому нужно работать еще больше.

    – С чем связываешь, что у тебя много удачных передач, подыгрыша, но не так много акцентированных ударов по воротам?

    – Не знаю. Ищу свободные зоны, отыгрываюсь с партнерами.

    – На 67‑й и 82‑й минуте «Арис» произвeл ряд замен, но ты остался на поле. Готов на все 90 минут?

    – Понятно, что сил не хватало прессинговать.

    – Твой рецепт забыть неудачный для команды матч?

    – Выиграть следующий, и всe.

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    Источник: «Матч ТВ»

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