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Кокорин высказался после поражения «Ариса» от АЕКа

10 октября 2022, 08:16

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопросы после проигранного матча чемпионата Кипра против АЕКа.

  • Команда россиянина уступила со счетом 1:2.
  • Сам форвард забил единственный гол.
  • В его активе теперь 2 мяча и 1 ассист в 5 играх.

– Как в команде и ты лично оценили сегодняшнюю игру и результат?

– Очень расстроены, что проиграли.

– Кому адресовано сердечко (жест в направлении трибуны после гола)?

– Сыну (улыбается).

– Верно ли, что в случае с голом ты бил на точность?

– Да, верно.

– Как бы ты оценил рост своей готовности за эти полтора месяца в «Арисе»?

– Я доволен, что сегодня сыграл первую официальную игру 90 минут. Но недоволен тем, что мы проиграли.

Обидный матч, потому что мы играли хорошо, но допустили две необязательные ошибки и пропустили два гола.

К сожалению, так бывает в футболе, поэтому нужно работать еще больше.

– С чем связываешь, что у тебя много удачных передач, подыгрыша, но не так много акцентированных ударов по воротам?

– Не знаю. Ищу свободные зоны, отыгрываюсь с партнерами.

– На 67‑й и 82‑й минуте «Арис» произвeл ряд замен, но ты остался на поле. Готов на все 90 минут?

– Понятно, что сил не хватало прессинговать.

– Твой рецепт забыть неудачный для команды матч?

– Выиграть следующий, и всe.

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Источник: «Матч ТВ»
Европа Арис Кокорин Александр
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