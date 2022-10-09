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    «Так можно у «ПСЖ» выиграть чемпионат». Сторожук раскритиковал арбитра Мешкова после матча с «Ростовом»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук остался недоволен судейством в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

    • Встречу обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.
    • Он поставил в ворота «Краснодара» пенальти и удалил защитника Кайо.

    «Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли.

    Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат», – сказал Сторожук.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2022 23:28
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      inzek 18 минут назад

      да тут не судью, а Кайо надо благодарить) эх, в питер бы его...

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      Рейтинг: +23300

      DOCTOR PENALTY 58 минут назад

      Зря Сторожук так сказал, видно на эмоциях, объективно Мешков судил.

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