«Так можно у «ПСЖ» выиграть чемпионат». Сторожук раскритиковал арбитра Мешкова после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук остался недоволен судейством в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

Встречу обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.

Он поставил в ворота «Краснодара» пенальти и удалил защитника Кайо.

«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли.

Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат», – сказал Сторожук.