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  • «Так можно у «ПСЖ» выиграть чемпионат». Сторожук раскритиковал арбитра Мешкова после матча с «Ростовом»

«Так можно у «ПСЖ» выиграть чемпионат». Сторожук раскритиковал арбитра Мешкова после матча с «Ростовом»

9 октября 2022, 23:28
11

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук остался недоволен судейством в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

  • Встречу обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.
  • Он поставил в ворота «Краснодара» пенальти и удалил защитника Кайо.

«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли.

Просто‑напросто Мешков профессор в таких делах, просто мастер. Это же можно говорить? Я хвалю человека! Молодец! Так можно в Лиге 1 у «ПСЖ» выиграть чемпионат», – сказал Сторожук.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ПСЖ Краснодар Сторожук Александр Мешков Виталий
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1665347595
Зря Сторожук так сказал, видно на эмоциях, объективно Мешков судил.
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inzek
1665349950
да тут не судью, а Кайо надо благодарить) эх, в питер бы его...
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выхухоль
1665352223
не истери, тренер Ростов сейчас явно сильнее
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Play
1665372462
Ну подколоть Ростов по поводу назначений пенальти в каждом матче в этом сезоне, это святое дело. Но говорить такое, это ставить под сомнение свою репутацию как футбольного специалиста. Защитник опаздывает за игроком атаки, летит сзади практически двумя ногами, вообще непонятно на что рассчитывая.
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MaxRnD
1665377919
После недавней игры с Крыльями лучше бы промолчал ...
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Дядя Серёжа
1665382598
Ростов по любому молодцы, можно сыграть и с ПСЖ... было бы....
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portero
1665383851
Ну не реализовали бычки то что им дарил Ростов, в этом тоже судья виноват??? Да и сколько игре очков на фарте набираются быками???? Беззубая игра без ворот, это конёк Быков и тренера!!!!
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sined1951
1665390772
Очередной нытик в тренерском цехе. Удаление было по делу, пеналь поставили правильно, Сафонов пустил "пенку; с третьим голом.а у этого тренера нет претензий к своим игрокам.Неадекватный специалист и человек.
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Январь 59
1665398248
При чём тут судья? В начале второго тайма забивайте и дело сделано. Мало того , что в упор не забиваете, так ещё и пенальти с Красной привозите. После красной карточки уже не смотрел. Рассыпались как карточный домик. Ростову Респект. Быки удивили и расстроили. Так нельзя играть. А судья не виноват. До самого пенальти ни одной претензии(хотя я болел и болею за быков).
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crf575757
1665405581
Заныл тренер! ЧУДОБОГАТЫРИ из РОСТОВА опустили Краснодар! Чтобы не зазнавался!!
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