Соболев объяснил свое празднование гола «Крыльям»

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое празднование гола в ворота «Крыльев Советов» в матче 12-го тура РПЛ.
Нападающий показал, как разбивает головой монитор VAR.
«Мое празднование? Да, я прочертил в воздухе монитор VAR и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали нам. Вот такая радость», – сказал Соболев.
- Матч «Спартак» – «Крылья» обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
- Он не засчитал два гола московской команды из-за офсайда.
- В одном из эпизодов он воспользовался VAR.
Источник: «Чемпионат»