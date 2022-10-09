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    Соболев объяснил свое празднование гола «Крыльям»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое празднование гола в ворота «Крыльев Советов» в матче 12-го тура РПЛ.

    Нападающий показал, как разбивает головой монитор VAR.

    «Мое празднование? Да, я прочертил в воздухе монитор VAR и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали нам. Вот такая радость», – сказал Соболев.

    • Матч «Спартак» – «Крылья» обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
    • Он не засчитал два гола московской команды из-за офсайда.
    • В одном из эпизодов он воспользовался VAR.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +260

      Эном айс 1 минуту назад

      Радость забить команде, сделавшей из тебя футболиста?Вот ,ты Касильяс.

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      Рейтинг: +13664

      Dominator777 > Эном айс 32 секунды назад

      Да он всегда гавном неблагодарным был.

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