Соболев объяснил свое празднование гола «Крыльям»

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое празднование гола в ворота «Крыльев Советов» в матче 12-го тура РПЛ.

Нападающий показал, как разбивает головой монитор VAR.

«Мое празднование? Да, я прочертил в воздухе монитор VAR и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали нам. Вот такая радость», – сказал Соболев.