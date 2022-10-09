Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев объяснил свое празднование гола «Крыльям»

9 октября 2022, 17:30
11

Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое празднование гола в ворота «Крыльев Советов» в матче 12-го тура РПЛ.

Нападающий показал, как разбивает головой монитор VAR.

«Мое празднование? Да, я прочертил в воздухе монитор VAR и головой его разбил. Просто два гола, считай, не засчитали нам. Вот такая радость», – сказал Соболев.

  • Матч «Спартак» – «Крылья» обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
  • Он не засчитал два гола московской команды из-за офсайда.
  • В одном из эпизодов он воспользовался VAR.

Еще по теме:
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 9
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ» 5
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1665326413
Радость забить команде, сделавшей из тебя футболиста?Вот ,ты Касильяс.
Ответить
oyabun
1665326807
Когда говорится "язык мой - враг мой" это как раз про Соболева.
Ответить
вальтер79
1665327720
какой же он идиот неимоверный
Ответить
DOCTOR PENALTY
1665329412
Иногда дельфины выбрасываются на берег, никто не понимает почему..., иногда вот так... ))) Не буду троллить Соболева, он сделал дубль!
Ответить
111ax
1665331097
если бы он не давал так часто интервью, то мы бы не представляли насколько он тупой и реально свин спартачей
Ответить
balam
1665331713
тока хотел похвалить...Саня завязывай дуру гнать,ведб могешь по другому
Ответить
Аvеngеr
1665339665
Ждём ответный удар от VAR к Соболеву. Мячей 5 отменят. А пострадает Спартак.
Ответить
Главные новости
Решение КДК по Дивееву
13:35
7
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
2
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
14
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
6
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Все новости
Все новости
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
1
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
5
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
21
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
6
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
20
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
4
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
09:39
3
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
09:25
4
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
09:07
7
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
6
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
2
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
5
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
2
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
11
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+