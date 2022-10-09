Слуцкий: «У «Рубина» сильный состав? Мы что, Мбаппе купили?»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил сомнения в силе своего состава.

– Все ожидали, что «Рубин» с таким составом будет доминировать в сезоне.

– С каким «таким»? В чем сравнение?

– Состав довольно сильный.

– Но Алексей Грицаенко и Валерий Чуперка боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что, Килиана Мбаппе купили?

У нас все футболисты, которые играли на уровне ФНЛ: Артем Попов, Джоэль Фамейе, Игорь Горбунов. Мы не взяли игроков принципиально иного уровня. Нет преимущества ни у одной команды. Лига очень ровная. Если хочется создать иллюзию «галактикос», то окей. Но мы по всем метрикам находимся в лидирующей группе и продолжаем бороться за лидерство в первом дивизионе.

Как говорил Андрей Аршавин: ожидания чего-то – это проблемы ожидающего человека, а не наши. Мы так не ожидали и понимали, что это очень тяжелый турнир, в котором очень сложно и где многое решается на последних минутах, в нюансах, судейские моменты.

Можно ожидать чего угодно, но наши ожидания совпадают с реалиями. Весь чемпионат для любой команды будет очень тяжелый. Когда «Волга» обыгрывает «Аланию» – для ФНЛ это нормальный результат. Эта лига, где нет сенсаций.