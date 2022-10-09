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    Слуцкий: «У «Рубина» сильный состав? Мы что, Мбаппе купили?»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выразил сомнения в силе своего состава.

    – Все ожидали, что «Рубин» с таким составом будет доминировать в сезоне.

    – С каким «таким»? В чем сравнение?

    – Состав довольно сильный.

    – Но Алексей Грицаенко и Валерий Чуперка боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре», несколько игроков вылетели с «Уфой». Мы что, Килиана Мбаппе купили?

    У нас все футболисты, которые играли на уровне ФНЛ: Артем Попов, Джоэль Фамейе, Игорь Горбунов. Мы не взяли игроков принципиально иного уровня. Нет преимущества ни у одной команды. Лига очень ровная. Если хочется создать иллюзию «галактикос», то окей. Но мы по всем метрикам находимся в лидирующей группе и продолжаем бороться за лидерство в первом дивизионе.

    Как говорил Андрей Аршавин: ожидания чего-то – это проблемы ожидающего человека, а не наши. Мы так не ожидали и понимали, что это очень тяжелый турнир, в котором очень сложно и где многое решается на последних минутах, в нюансах, судейские моменты.

    Можно ожидать чего угодно, но наши ожидания совпадают с реалиями. Весь чемпионат для любой команды будет очень тяжелый. Когда «Волга» обыгрывает «Аланию» – для ФНЛ это нормальный результат. Эта лига, где нет сенсаций.

    • «Рубин» в последнем матче победил на выезде «СКА-Хабаровск» (2:1).
    • Казанцы идут в Первой лиге на 5-м месте.
    • Слуцкий принял «Рубин» в 2019 году и в этом году вылетел с ним из РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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