Йоканович ответил на вопрос, готово ли «Динамо» играть за него

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о настрое команды.
– У вас есть химия и взаимопонимание с игроками? Они готовы биться на поле, играть за вас?
– За всю свою игроцкую и тренерскую карьеру у меня не было случая, чтобы кто-то был не готов биться за тренера. Даже не думал об этом. Игроки должны биться не только за тренера, но и за себя.
- Йоканович принял «Динамо» летом.
- «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
- У команды 4 матча подряд без побед.
Источник: телеграм-канал Александра Боярского