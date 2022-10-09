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    Йоканович ответил на вопрос, готово ли «Динамо» играть за него

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о настрое команды.

    – У вас есть химия и взаимопонимание с игроками? Они готовы биться на поле, играть за вас?

    – За всю свою игроцкую и тренерскую карьеру у меня не было случая, чтобы кто-то был не готов биться за тренера. Даже не думал об этом. Игроки должны биться не только за тренера, но и за себя.

    • Йоканович принял «Динамо» летом.
    • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
    • У команды 4 матча подряд без побед.

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    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +734

      Solist345345 1 час назад

      У Шварца была харизма притягивающая, а у Йокановича, наоборот, что-то отталкивающее, отдаляющее. Нет общего командного духа, каждый сам по себе. От того и результаты такие.

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