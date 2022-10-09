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    РФС потратит до 2025 года 482 миллиона рублей на развитие массового футбола

    РФС в ближайшие годы вложит сотни миллионов рублей в массовый футбол. Будут развиваться такие разновидности футбола, как 6х6, 7х7 и 8х8.

    На создание условий для развития массового футбола РФС намерен потратить 17,4 миллионов рублей в 2022 году, 118 миллионов – в 2023 году, 176 миллионов – в 2024 году и 171 миллион – в 2025 году. Итого – более 482 миллионов.

    При этом ожидается, что первые коммерческие доходы от рекламодателей на турнирах 6х6, 7х7 и 8х8 появятся в 2024 году, которые составят 25 миллионов.

    «В настоящий момент РФС не рассматривает массовый футбол, как возможность получения дополнительных доходов. В ближайшие три года союз планирует вкладывать средства в развитие продукта, создания комфортной среды для развития любительских лиг и поощрение наиболее успешных проектов, что в конечном итоге должно привлечь рекламодателей и несколько сократить расходы РФС», – заявил источник в РФС.

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    Источник: «РБ Спорт»

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