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  • РПЛ. «Сочи» разгромил «Локомотив» (4:0), у Жоаозиньо дубль. У москвичей 5 поражений подряд

РПЛ. «Сочи» разгромил «Локомотив» (4:0), у Жоаозиньо дубль. У москвичей 5 поражений подряд

8 октября 2022, 20:54
31

«Сочи» в 12-м туре чемпионата России крупно победил «Локомотив». Дубль у вышедшего на замену Жоаозиньо.

«Локомотив» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ.

Сочинцы занимают шестое место. «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Сочи – Локомотив (Москва) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 33; 2:0 – Жоаозиньо, 67; 3:0 – Жоаозиньо, 82; 4:0 – Сарвели, 90+2.

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Шипунов (Жоаозиньо, 46), Батырев (Ушатов, 46), Джорджевич (Сарвели, 58).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев (Куликов, 88), Едвай, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Мампасси, 86), Марадишвили (Изидор, 46), Педро Габриэл, Камано (Керк, 46), Игнатьев (Раконьяц, 75).

Предупреждения: Юрганов, 7; Батырев, 27; Дркушич, 70; Терехов, 78; Цаллагов, 80 – Марадишвили, 20.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив
Комментарии (31)
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Ill Ich
1665251755
"Railway To Hell". Как-то так...
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фанат джигурды
1665252089
УНИК!!! Больше и сказать нечего...
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Беспонтий
1665252601
если в команде есть игрок который в 37 лет может "принять на грудь" да ещё и пробить в створ то это команда более достойна победы нежели и т д..
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JTherry
1665252718
в какой же г..-футбол играет Локо, стыдобища, а не игра, игроки забили на футбол... за два матча 8 банок, куда катитесь, в ФНЛ..? колизейщики сегодня заслуженно разбомбили "паровоз", летящий под откос...(
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R_a_i_n
1665252743
Больше Локомотива пропустил только Оренбург. По забитым Локомотив опережает всего-то 4 команды. Если это не повод к кардинальным перестоновкам, то что это?
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Кузьмич на трибуне
1665253071
Мои поздравления всем кто болел за Сочи. На локо жалко смотреть.
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slavа0508
1665253240
Локо пробил дно , жаль команду ,,,
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Zenit_Zenit
1665255283
Проводница, проводница, лам -ца-дри-ца-оп-ца-ца… Была команда, была…
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