Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. «Сочи» разгромил «Локомотив» (4:0), у Жоаозиньо дубль. У москвичей 5 поражений подряд

    «Сочи» в 12-м туре чемпионата России крупно победил «Локомотив». Дубль у вышедшего на замену Жоаозиньо.

    «Локомотив» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ.

    Сочинцы занимают шестое место. «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Сочи – Локомотив (Москва) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Нобоа, 33; 2:0 – Жоаозиньо, 67; 3:0 – Жоаозиньо, 82; 4:0 – Сарвели, 90+2.

    «Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Шипунов (Жоаозиньо, 46), Батырев (Ушатов, 46), Джорджевич (Сарвели, 58).

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев (Куликов, 88), Едвай, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Мампасси, 86), Марадишвили (Изидор, 46), Педро Габриэл, Камано (Керк, 46), Игнатьев (Раконьяц, 75).

    Предупреждения: Юрганов, 7; Батырев, 27; Дркушич, 70; Терехов, 78; Цаллагов, 80 – Марадишвили, 20.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    «Локомотиву» сегодня не повезло». Циннбауэр – о разгроме от «Сочи» 3
    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром 19
    Педриньо не забил «Сочи» в пустые ворота с линии вратарской 8
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1226

      Zenit_Zenit 1 час назад

      Проводница, проводница, лам -ца-дри-ца-оп-ца-ца…
      Была команда, была…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26429

      slavutiq70 1 час назад

      Локо пробил дно , жаль команду ,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3962

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Мои поздравления всем кто болел за Сочи. На локо жалко смотреть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10380

      R_a_i_n 1 час назад

      Больше Локомотива пропустил только Оренбург. По забитым Локомотив опережает всего-то 4 команды. Если это не повод к кардинальным перестоновкам, то что это?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25931

      JTherry 1 час назад

      в какой же г..-футбол играет Локо, стыдобища, а не игра, игроки забили на футбол... за два матча 8 банок, куда катитесь, в ФНЛ..? колизейщики сегодня заслуженно разбомбили "паровоз", летящий под откос...(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5742

      Красногорск_Фан > JTherry 1 час назад

      Они ещё до матча шли на поле с отсутствующими видом. И в перерыве мимо комментаторов. Еще больше уважаю Палыча который стоял у них на дороге насмерть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25931

      JTherry > Красногорск_Фан 1 час назад

      радуйся - Цорн и Цинбауэр уволены из клуба...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5742

      Красногорск_Фан > JTherry 1 час назад

      Открываю и разливаю. Потом жену обниму и пойду запускать феерверки ))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6169

      Беспонтий 1 час назад

      если в команде есть игрок который в 37 лет
      может "принять на грудь" да ещё и пробить в створ
      то это команда более достойна победы нежели
      и т д..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16985

      ilichkadr 1 час назад

      В следующим туре автозаводцы отымеют проводниц и будет полный кэшбек!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5742

      Красногорск_Фан > ilichkadr 1 час назад

      Если учесть что ими геркус руководит. То вывеска огонь. Геркус изгоняет немцев из коломотива )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16985

      ilichkadr > Красногорск_Фан 1 час назад

      Будем надеяться, что Геркуса вернут обратно в Локомотив.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5742

      Красногорск_Фан > ilichkadr 1 час назад

      Да мне и торпеда не чужая. Кума живет в соседнем доме с их историческим стадионом. Ходил на него до кучи. периодически. Особенно пока фк Москва была . удачи им тоже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      То ли ещё будет 1 час назад

      Болельщики Локо, проснитесь, пока ваша команда не вылетела. Надо действовать, а не только писать гневные комменты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +775

      Каменный стояк 2 часа назад

      Дайте тренерскому штабу Коломотива спокойно работать!!! Результат скоро будет!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      То ли ещё будет > Каменный стояк 1 час назад

      Шутник.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16985

      ilichkadr > Каменный стояк 1 час назад

      Проводницы может быть и рады дать тренерскому штабу, но пока не знают кому конкретно раздвинуть ягодицы.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6674

      sochi-2013 2 часа назад

      Ну, как-то так. Молодцы!
      Цалагов не тянет.
      Локомотив жалко.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11