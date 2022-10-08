РПЛ. «Сочи» разгромил «Локомотив» (4:0), у Жоаозиньо дубль. У москвичей 5 поражений подряд

«Сочи» в 12-м туре чемпионата России крупно победил «Локомотив». Дубль у вышедшего на замену Жоаозиньо.

«Локомотив» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ.

Сочинцы занимают шестое место. «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Сочи – Локомотив (Москва) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Нобоа, 33; 2:0 – Жоаозиньо, 67; 3:0 – Жоаозиньо, 82; 4:0 – Сарвели, 90+2.

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Юрганов, Терехов, Макарчук, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Шипунов (Жоаозиньо, 46), Батырев (Ушатов, 46), Джорджевич (Сарвели, 58).

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев (Куликов, 88), Едвай, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Мампасси, 86), Марадишвили (Изидор, 46), Педро Габриэл, Камано (Керк, 46), Игнатьев (Раконьяц, 75).

Предупреждения: Юрганов, 7; Батырев, 27; Дркушич, 70; Терехов, 78; Цаллагов, 80 – Марадишвили, 20.

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