Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кокорин высказался об участии «Ариса» в чемпионской гонке

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил, способна ли его команда выиграть чемпионат Кипра.

    «Чемпионат Кипра имеет два этапа: регулярка, затем финальная пулька для лидеров. Это ради интриги.

    Нет судьбоносных матчей осенью, все решающие состоятся весной. И на медали претендует целая группа команд», – сказал россиянин.

    • В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.
    • «Арис» лидирует в чемпионате после 5 туров.

    Новости по теме
    Кокорин прокомментировал свою адаптацию в «Арисе»
    В «Арисе» рассказали, какую песню Кокорин спел на посвящении: «Удивило, что пел не на русском» 2
    Тренер «Ариса» рассказал, есть ли у Кокорина лишний вес 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11