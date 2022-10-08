Кокорин высказался об участии «Ариса» в чемпионской гонке

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил, способна ли его команда выиграть чемпионат Кипра.
«Чемпионат Кипра имеет два этапа: регулярка, затем финальная пулька для лидеров. Это ради интриги.
Нет судьбоносных матчей осенью, все решающие состоятся весной. И на медали претендует целая группа команд», – сказал россиянин.
- В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.
- «Арис» лидирует в чемпионате после 5 туров.
Источник: «Чемпионат»