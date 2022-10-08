Кокорин высказался об участии «Ариса» в чемпионской гонке

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин ответил, способна ли его команда выиграть чемпионат Кипра.

«Чемпионат Кипра имеет два этапа: регулярка, затем финальная пулька для лидеров. Это ради интриги.

Нет судьбоносных матчей осенью, все решающие состоятся весной. И на медали претендует целая группа команд», – сказал россиянин.