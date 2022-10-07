Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes. Месси и Роналду – в топ-3

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2022 году.
В учет брались доходы игроков без вычета налогов и агентских сборов.
- Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 128 млн долларов (110 – футбол, 18 – внефутбольная деятельность);
- Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 120 млн (65+55);
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» / Португалия) – 100 млн (40+60);
- Неймар («ПСЖ» / Бразилия) – 87 млн (55+32);
- Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет) – 53 млн (35+18);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 39 млн (35+4);
- Роберт Левандовски («Барселона» / Польша) – 35 млн (27+8);
- Эден Азар («Реал» / Бельгия) – 31 млн (27+4);
- Андрес Иньеста («Виссел Кобе» / Испания) – 30 млн (25+5);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия) – 29 млн (25+4).
Источник: Forbes