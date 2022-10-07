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    Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes. Месси и Роналду – в топ-3

    Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2022 году.

    В учет брались доходы игроков без вычета налогов и агентских сборов.

    1. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 128 млн долларов (110 – футбол, 18 – внефутбольная деятельность);
    2. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 120 млн (65+55);
    3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» / Португалия) – 100 млн (40+60);
    4. Неймар («ПСЖ» / Бразилия) – 87 млн (55+32);
    5. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет) – 53 млн (35+18);
    6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 39 млн (35+4);
    7. Роберт Левандовски («Барселона» / Польша) – 35 млн (27+8);
    8. Эден Азар («Реал» / Бельгия) – 31 млн (27+4);
    9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе» / Испания) – 30 млн (25+5);
    10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия) – 29 млн (25+4).

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    Источник: Forbes

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