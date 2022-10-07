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  • ЭСК вынесла решения по спорным эпизодам в матче «Спартак» – «Зенит»

ЭСК вынесла решения по спорным эпизодам в матче «Спартак» – «Зенит»

7 октября 2022, 12:55
13

ЭСК РФС рассмотрела два обращения «Зенита» по работе Виталия Мешкова на матче Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Судья правильно не удалил с поля Наиля Умярова на 23-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком «Зенита» Далером Кузяевым, по мнению членов комиссии, должны расцениваться как безрассудное поведение, связанное с неправильным использованием рук, так как с его стороны не было акцентированного ударного движения, рука игрока «Спартака» была выставлена в сторону движения соперника.

По этим причинам и ввиду отсутствия чрезмерной силы со стороны данного игрока комиссия считает, что судья должен был вынести предупреждение игроку «Спартака» Наилю Умярову за безрассудное поведение.

Судья правильно не удалил с поля Квинси Промеса на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком «Зенита» Родригао, по мнению большинства членов комиссии, не угрожали безопасности соперника и должны расцениваться как безрассудное поведение, так как контакт открытыми шипами с телом соперника был произведен вскользь, без усилия и продавливания, что говорит об отсутствии чрезмерной силы в этом контакте.

По этим причинам комиссия считает, что судья должен был вынести игроку «Спартака» Квинси Промесу, не думавшему о безопасности соперника, предупреждение за безрассудное поведение», – сообщили в РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Спартак Мешков Виталий
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1665137275
А где отмашка Малкома в первом тайме? Ведь это прямая красная, согласно правилам?
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NewLife
1665138026
Рассудительные дальше некуда, а в Спартаке все безрассудные, начиная еще с Жиго. Поскольку очевидно, что ЭСК подвинулась рассудком, их пора полностью заменить, чтобы новые люди видели действительные судейские ляпы, которые остаются без внимания, а не эту требудень.
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derrik2000
1665139235
А здесь ранее массово чревовещали, что, дескать, РФС и ЭСК всё время принимают предвзятые только сторону Зенита в ущерб интересам других команд и игнорируя футбольные правила. Получите и распишитесь.
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Беспонтий
1665144882
прибежал почитать умные комменты а тут бенефис команды квн "раисы"
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paracetamol
1665145126
Все судьи куплены хряками, кто же этого не знает?
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