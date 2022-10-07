Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЭСК вынесла решения по спорным эпизодам в матче «Спартак» – «Зенит»

    ЭСК РФС рассмотрела два обращения «Зенита» по работе Виталия Мешкова на матче Кубка России против «Спартака» (0:3).

    «Судья правильно не удалил с поля Наиля Умярова на 23-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком «Зенита» Далером Кузяевым, по мнению членов комиссии, должны расцениваться как безрассудное поведение, связанное с неправильным использованием рук, так как с его стороны не было акцентированного ударного движения, рука игрока «Спартака» была выставлена в сторону движения соперника.

    По этим причинам и ввиду отсутствия чрезмерной силы со стороны данного игрока комиссия считает, что судья должен был вынести предупреждение игроку «Спартака» Наилю Умярову за безрассудное поведение.

    Судья правильно не удалил с поля Квинси Промеса на 45-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком «Зенита» Родригао, по мнению большинства членов комиссии, не угрожали безопасности соперника и должны расцениваться как безрассудное поведение, так как контакт открытыми шипами с телом соперника был произведен вскользь, без усилия и продавливания, что говорит об отсутствии чрезмерной силы в этом контакте.

    По этим причинам комиссия считает, что судья должен был вынести игроку «Спартака» Квинси Промесу, не думавшему о безопасности соперника, предупреждение за безрассудное поведение», – сообщили в РФС.

    Новости по теме
    Промес: «Когда вернулся в «Спартак», многие говорили, что я уже не тот» 1
    Промес оценил игру Соболева в «Спартаке»
    ⚽ РПЛ. «Урал» сыграет с «Химками», ЦСКА и «Динамо» встретятся завтра
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:55
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Узб@гоеный 51 минуту назад

      Всё как обычно, всё как всегда. Тащат судьи хряков в каждом матче. Стыдно становится от такой команды. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10284

      R_a_i_n > Узб@гоеный 6 минут назад

      Стыдно видеть твой скулёж по поводу и без повода!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      somn 51 минуту назад

      Зенит специально слил кубковый поросятам, чтоб они перестали ссать кипятком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      ЭтожЯ 52 минуты назад

      ЭСКи "своих" завсегда отмажут .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10284

      R_a_i_n > ЭтожЯ 5 минут назад

      Это точно! Там как раз одни ваши!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20052

      derrik2000 1 час назад

      А здесь ранее массово чревовещали, что, дескать, РФС и ЭСК всё время принимают предвзятые только сторону Зенита в ущерб интересам других команд и игнорируя футбольные правила.
      Получите и распишитесь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10284

      R_a_i_n > derrik2000 5 минут назад

      в кои то веки, правда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15778

      NewLife 1 час назад

      Рассудительные дальше некуда, а в Спартаке все безрассудные, начиная еще с Жиго. Поскольку очевидно, что ЭСК подвинулась рассудком, их пора полностью заменить, чтобы новые люди видели действительные судейские ляпы, которые остаются без внимания, а не эту требудень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10284

      R_a_i_n 1 час назад

      А где отмашка Малкома в первом тайме? Ведь это прямая красная, согласно правилам?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25911

      JTherry > R_a_i_n 1 час назад

      в ЭСК РФС подал обращение по работе Мешкова зенит... видимо, Спартак не подавал обращения...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +279

      ЭтожЯ > R_a_i_n 54 минуты назад

      Там же где удаления Умярова и Промеса .
      И причём тут чьи то отмашки ? Речь идёт только о двух эпизодах .
      "Где в данном посте момент 55-ой минуты? Мы обсуждаем конкретные эпизоды"(авторство коммента указывать ?).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +587

      somn > R_a_i_n 53 минуты назад

      А то, что его в спину сначала и в партер уложили, не в счёт?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Узб@гоеный > somn 48 минут назад

      Это же Райка хряковская. Она ошибки своих не видит. Лучше ей щи варить, а не футбол обсуждать. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10284

      R_a_i_n > Узб@гоеный 14 минут назад

      Опущенный, а где ошибки моих? Называй.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10284

      R_a_i_n > somn 14 минут назад

      Это отмашку отменяет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10284

      R_a_i_n > ЭтожЯ 11 минут назад

      Вот именно, о двух! Значит когда на других ветках обсуждаем моменты с участием Спартака, не ноем, что в других эпизодах тоже там чего-то было! Твое любимое занятие кстати!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11