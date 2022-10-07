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    Экс-игрок «Спартака» Кузнецов рассказал о зарплатах в команде в 1980-е

    Бывший полузащитник «Спартака» и чемпион Олимпийских игр-1988 Евгений Кузнецов рассказал о финансовом положении клуба в 1980-е годы.

    «Конечно, по сравнению с обычными рабочими мы жили хорошо и получали прилично. Но если сравнить с зарплатами и премиальными того же киевского «Динамо», играли за копейки.

    В Москве даже в «Торпедо» платили больше. Если бы Моссовет не помогал, не знаю, что было бы.

    А республиканские команды местные правительства опекали. В Баку, Ташкенте, Ереване бешеные зарплаты платили. А что мы? Народная команда…», — сказал Кузнецов.

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    Источник: «Чемпионат»

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