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  • Экс-игрок «Спартака» Кузнецов рассказал о зарплатах в команде в 1980-е

Экс-игрок «Спартака» Кузнецов рассказал о зарплатах в команде в 1980-е

7 октября 2022, 10:50

Бывший полузащитник «Спартака» и чемпион Олимпийских игр-1988 Евгений Кузнецов рассказал о финансовом положении клуба в 1980-е годы.

«Конечно, по сравнению с обычными рабочими мы жили хорошо и получали прилично. Но если сравнить с зарплатами и премиальными того же киевского «Динамо», играли за копейки.

В Москве даже в «Торпедо» платили больше. Если бы Моссовет не помогал, не знаю, что было бы.

А республиканские команды местные правительства опекали. В Баку, Ташкенте, Ереване бешеные зарплаты платили. А что мы? Народная команда…», — сказал Кузнецов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
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