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    Директор «Ариса» рассказал, чем клуб заинтересовал Кокорина

    Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев раскрыл некоторые подробности переговоров с нападающим Александром Кокориным.

    – Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто.

    – Что стало решающим доводом?

    – Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков.

    Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят – это важно, особенно после неудачного периода в Италии.

    Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре – реакция людей, которые где-то с ним столкнулись.

    Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно.

    • В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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    Источник: Sport24

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