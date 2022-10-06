Директор «Ариса» рассказал, чем клуб заинтересовал Кокорина

Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев раскрыл некоторые подробности переговоров с нападающим Александром Кокориным.
– Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто.
– Что стало решающим доводом?
– Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков.
Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят – это важно, особенно после неудачного периода в Италии.
Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре – реакция людей, которые где-то с ним столкнулись.
Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно.
- В конце августа «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.
Источник: Sport24