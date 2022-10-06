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    В «Химках» объяснили, зачем уменьшили вместимость стадиона

    Заместитель генерального директора «Химок» по безопасности стадиона Владимир Берестнев рассказал, почему вместимость домашнего стадиона команды снизилась с 18 636 до 14 950 зрителей.

    «На 18 тысяч он никогда не наполнялся, а для людей комфортнее, когда места пошире. Поэтому мы расширили межкресельные расстояния.

    Плюс по требованию ТВ появились дополнительные площадки для съемок матчей, для этого тоже демонтировали места», – объяснил Берестнев.

    • «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 14‑м месте в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +454

      Vratarь 1 час назад

      Далее подлокотники на десятитысячном стадионе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2378

      fakeid 1 час назад

      почему это объяснение дал не гнидо терюшков?

      0
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