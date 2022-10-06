В «Химках» объяснили, зачем уменьшили вместимость стадиона

Заместитель генерального директора «Химок» по безопасности стадиона Владимир Берестнев рассказал, почему вместимость домашнего стадиона команды снизилась с 18 636 до 14 950 зрителей.
«На 18 тысяч он никогда не наполнялся, а для людей комфортнее, когда места пошире. Поэтому мы расширили межкресельные расстояния.
Плюс по требованию ТВ появились дополнительные площадки для съемок матчей, для этого тоже демонтировали места», – объяснил Берестнев.
- «Химки» набрали 8 очков в 11 турах РПЛ.
- Команда идет на 14‑м месте в таблице лиги (зона стыков).
Источник: Sports.ru