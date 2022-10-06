«В данной ситуации возможно все». Дюков – об исключении РФС из ФИФА

Президент РФС Александр Дюков допускает исключение России из состава ФИФА.

– Что делать с Крымом? И как работать после этого с УЕФА и ФИФА?

– Позиция ФИФА и УЕФА по Крыму известна нам с 2014 года – тогда они заявили, что Крым признан особой футбольной зоной.

Футбол в Крыму при этом требовал развития безотносительно своего статуса. Поэтому правительство оказывало региону соответствующую поддержку, а мы продолжали переговоры об интеграции полуострова в систему российского футбола.

В начале этого года мы были близки к принятию решения, которое позволило бы крымским ДЮСШ участвовать в соревнованиях под эгидой РФС. К сожалению, эта договоренность не была формализована.

Что в такой ситуации остается делать? Продолжать развивать существующие и запускать новые проекты развития. Определенная работа в этом направлении уже проделана и будет продолжена.

Если говорить о массовом футболе, то вы знаете, что с сентября в восьми общеобразовательных школах в Крыму начал проводиться третий урок физкультуры, посвященный футболу. Этот проект реализует Министерство просвещения.

Также любительские команды из Крыма будут принимать участие во всероссийских соревнованиях, а ДЮСШ – в соревнованиях, которые будет проводить Министерство спорта.

– Не исключат ли нас из ФИФА?

– Что касается развития профессионального футбола, то есть решение ФНЛ: лига создала рабочую группа по этому вопросу. Будет проведен аудит и разработана дорожная карта по лицензированию тех клубов, которые выступают в Крыму. Ведется работа и по этому направлению.

Если же говорить об отношениях с ФИФА и УЕФА, то мы должны настаивать на продолжении переговоров, диалога, и исходить из того, что, во-первых, развитие футбола в Крыму должно продолжаться; во-вторых, альтернативы предлагаемой интеграции нет. И с этим в ФИФА и УЕФА должны согласиться.

– Так могут нас исключить из ФИФА или нет, если клубы из Крыма вступят в ФНЛ?

– Это решение ФИФА. Мы считаем, что для этого нет оснований. Но вы сами прекрасно понимаете, что в данной ситуации возможно все.