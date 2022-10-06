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    «В данной ситуации возможно все». Дюков – об исключении РФС из ФИФА

    Президент РФС Александр Дюков допускает исключение России из состава ФИФА.

    – Что делать с Крымом? И как работать после этого с УЕФА и ФИФА?

    – Позиция ФИФА и УЕФА по Крыму известна нам с 2014 года – тогда они заявили, что Крым признан особой футбольной зоной.

    Футбол в Крыму при этом требовал развития безотносительно своего статуса. Поэтому правительство оказывало региону соответствующую поддержку, а мы продолжали переговоры об интеграции полуострова в систему российского футбола.

    В начале этого года мы были близки к принятию решения, которое позволило бы крымским ДЮСШ участвовать в соревнованиях под эгидой РФС. К сожалению, эта договоренность не была формализована.

    Что в такой ситуации остается делать? Продолжать развивать существующие и запускать новые проекты развития. Определенная работа в этом направлении уже проделана и будет продолжена.

    Если говорить о массовом футболе, то вы знаете, что с сентября в восьми общеобразовательных школах в Крыму начал проводиться третий урок физкультуры, посвященный футболу. Этот проект реализует Министерство просвещения.

    Также любительские команды из Крыма будут принимать участие во всероссийских соревнованиях, а ДЮСШ – в соревнованиях, которые будет проводить Министерство спорта.

    – Не исключат ли нас из ФИФА?

    – Что касается развития профессионального футбола, то есть решение ФНЛ: лига создала рабочую группа по этому вопросу. Будет проведен аудит и разработана дорожная карта по лицензированию тех клубов, которые выступают в Крыму. Ведется работа и по этому направлению.

    Если же говорить об отношениях с ФИФА и УЕФА, то мы должны настаивать на продолжении переговоров, диалога, и исходить из того, что, во-первых, развитие футбола в Крыму должно продолжаться; во-вторых, альтернативы предлагаемой интеграции нет. И с этим в ФИФА и УЕФА должны согласиться.

    – Так могут нас исключить из ФИФА или нет, если клубы из Крыма вступят в ФНЛ?

    – Это решение ФИФА. Мы считаем, что для этого нет оснований. Но вы сами прекрасно понимаете, что в данной ситуации возможно все.

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    Источник: «Матч ТВ»

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