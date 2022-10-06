Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сабуа: «Сафонов входит в десятку лучших вратарей мира»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа высоко оценил голкипера Матвея Сафонова.

    Матвей Сафонов сейчас самый крутой воспитанник команды. Считаешь его лучшим вратарeм в России?

    – Безусловно. Для меня Матвей Сафонов – лучший голкипер в России, какой год подряд он это подтверждает. Для меня он входит в десятку лучших вратарей мира.

    • В этом сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 13 матчах.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

    Новости по теме
    Кавазашвили назвал лучшего вратаря России 1
    Сафонов прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
    «Он не уйдет, даже если будут выгонять». Тренер «Краснодара» Сторожук – о Сафонове 9
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1058

      Soccerdealer63 1 час назад

      ЧтобыСафонов вошёл в какую-то там "десятку", нам придётся европу завоевать и в соответстующих клубах посадить свою администрацию))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25775

      vladimir-7 1 час назад

      Мнение бывшего полузащитника Краснодара Сабуа никого не интересует.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11