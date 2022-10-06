Сабуа: «Сафонов входит в десятку лучших вратарей мира»

Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа высоко оценил голкипера Матвея Сафонова.
– Матвей Сафонов сейчас самый крутой воспитанник команды. Считаешь его лучшим вратарeм в России?
– Безусловно. Для меня Матвей Сафонов – лучший голкипер в России, какой год подряд он это подтверждает. Для меня он входит в десятку лучших вратарей мира.
- В этом сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 13 матчах.
- Летом он может стать свободным агентом.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
Источник: Metaratings