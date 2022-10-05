Агент Бийола: «Согласился бы Яка перейти в «Зенит»? В его венах красно-синяя кровь»

Роберт Чибеж, агент защитника «Удинезе» Яки Бийола, ответил на вопрос о возможности трансфера игрока в «Зенит».
– Если Бийол однажды получит предложение от «Зенита», согласится перейти?
– В венах Яки течет красно-синяя кровь. Но сейчас нельзя сказать, что произойдет в будущем, этого никто не знает. При этом отмечу: Бийол всегда будет благодарен ЦСКА за то, что ему выпала возможность быть частью клуба.
- «Удинезе» купил Бийола летом у ЦСКА за 4 миллиона евро.
- В сезоне Серии А у Бийола 5 матчей, 2 гола.
- «Удинезе» идет в Серии А 3-м.
Источник: «РБ Спорт»