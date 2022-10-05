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  • Агент Бийола: «Согласился бы Яка перейти в «Зенит»? В его венах красно-синяя кровь»

Агент Бийола: «Согласился бы Яка перейти в «Зенит»? В его венах красно-синяя кровь»

5 октября 2022, 11:38
2

Роберт Чибеж, агент защитника «Удинезе» Яки Бийола, ответил на вопрос о возможности трансфера игрока в «Зенит».

– Если Бийол однажды получит предложение от «Зенита», согласится перейти?

– В венах Яки течет красно-синяя кровь. Но сейчас нельзя сказать, что произойдет в будущем, этого никто не знает. При этом отмечу: Бийол всегда будет благодарен ЦСКА за то, что ему выпала возможность быть частью клуба.

  • «Удинезе» купил Бийола летом у ЦСКА за 4 миллиона евро.
  • В сезоне Серии А у Бийола 5 матчей, 2 гола.
  • «Удинезе» идет в Серии А 3-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Удинезе Зенит Бийол Яка
Комментарии (2)
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paracetamol
1664968845
В его венах красно-синяя кровь... Он что, динозавр или ящерица?
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Красногвардейчик
1664979437
Жаль что мы потеряли его.....не хватает сейчас, при Федотове он бы влился в команду
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