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    Агент Бийола: «Согласился бы Яка перейти в «Зенит»? В его венах красно-синяя кровь»

    Роберт Чибеж, агент защитника «Удинезе» Яки Бийола, ответил на вопрос о возможности трансфера игрока в «Зенит».

    – Если Бийол однажды получит предложение от «Зенита», согласится перейти?

    – В венах Яки течет красно-синяя кровь. Но сейчас нельзя сказать, что произойдет в будущем, этого никто не знает. При этом отмечу: Бийол всегда будет благодарен ЦСКА за то, что ему выпала возможность быть частью клуба.

    • «Удинезе» купил Бийола летом у ЦСКА за 4 миллиона евро.
    • В сезоне Серии А у Бийола 5 матчей, 2 гола.
    • «Удинезе» идет в Серии А 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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