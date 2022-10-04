Группа по расследованию антироссийской деятельности попросила ФСБ проверить РФС из-за крымских клубов

Дума от слова думать, а у нас этот орган власти надо бы переименовать !
Депутат Госдумы и представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с запросом о проведении проверки деятельности РФС.
Член партии «Справедливая Россия – За правду» упрекнул РФС в нежелании принимать в состав футбольных лиг команды из Крыма.
Кузнецов считает, что РФС «отступает от свободного и добровольного волеизъявления народа России», а также создает условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства.
- Сообщалось, что только 2-3 клуба из Крыма смогут успешно пройти лицензирование для ФНЛ.
- Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».