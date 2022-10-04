Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Группа по расследованию антироссийской деятельности попросила ФСБ проверить РФС из-за крымских клубов

    Депутат Госдумы и представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с запросом о проведении проверки деятельности РФС.

    Член партии «Справедливая Россия – За правду» упрекнул РФС в нежелании принимать в состав футбольных лиг команды из Крыма.

    Кузнецов считает, что РФС «отступает от свободного и добровольного волеизъявления народа России», а также создает условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства.

    • Сообщалось, что только 2-3 клуба из Крыма смогут успешно пройти лицензирование для ФНЛ.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

    Новости по теме
    Газизов заявил, что в «Уфу» пришло несколько повесток в военкомат
    Рианчо назвал двух лучших игроков, которых тренировал в «Спартаке» 1
    Тарханов назвал единственную команду, которая сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство 7
    Источник: News.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2022 21:58
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19164

      Persona_non_Grata 7 минут назад

      Дума от слова думать, а у нас этот орган власти надо бы переименовать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3492

      Axe111 1 час назад

      О Боже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4078

      Spirit_78 1 час назад

      Правильная движуха пошла)) Надеюсь, и до Донецкого Шахтёра дело дойдёт (не львовского шахтара).

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3781

      Питерский князь 1 час назад

      Скоро слово украина исчезнет.
      Надеюсь в РПЛ вольются Шахтер и Динамо Киев.
      Можно объеденить и чемпионаты + Белоруссии, тогда + БАТЕ и что там, Минское Динамо.
      От этого чемпионат станет только сильней.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      borusse > Питерский князь 1 час назад

      скоро в России одни женщины останутся)) патриоты побежали осваивать монгольские степи теряя лапти)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +207

      Таврида > borusse 52 минуты назад

      Это твои дырявые либеропобратимы побежали, еврогеец. Ты к арабам на кукан переехал, а они чем хуже?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3781

      Питерский князь > borusse 38 минут назад

      Потом придем к вам.
      Опять.
      :))))
      Жди со страхом квитанцию ЛГБТ трансгендер.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      borusse > Таврида 29 минут назад

      Латентный, Фрейда почитай))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      borusse > Питерский князь 28 минут назад

      ты у мамки тампоны взял на фронт ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3781

      Питерский князь > borusse 21 минуту назад

      У тебя закончились,у меня решил стрельнуть?
      А ты ногти накрасил?
      Крась в белый, опять будете капитулировать, и руки вверх, чтобы сразу было тебя видно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +207

      Таврида > borusse 21 минуту назад

      ПрАтивный, не хрюкай под клиентом, а то араб обидится и не заплатит У него хоть пособие есть, а у тебя только две дупы для заработка - верхняя и нижняя, бггг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      borusse > Таврида 16 минут назад

      ты тут специально под латентного косишь, чтоб от армии откосить ?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      borusse > Питерский князь 11 минут назад

      там какие-то с белыми на руках и на ногах из лимана бегут ,это твои подружки ?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3781

      Питерский князь > borusse 6 минут назад

      Готовьте пакеты, идем улицы вам от мусора нациского очищать.
      И от подружек с шакрашенными губами и волосатыми ногами. Джамбо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11