Группа по расследованию антироссийской деятельности попросила ФСБ проверить РФС из-за крымских клубов

Депутат Госдумы и представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с запросом о проведении проверки деятельности РФС.

Член партии «Справедливая Россия – За правду» упрекнул РФС в нежелании принимать в состав футбольных лиг команды из Крыма.

Кузнецов считает, что РФС «отступает от свободного и добровольного волеизъявления народа России», а также создает условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства.