Роналду – в запасе «Манчестер Юнайтед» на дерби с «Сити»

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Канселу, Гюндоган, Де Брeйне, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.
Запасные: Ортега, Карсон, Диаш, Лапорт, Альварес, Гомес, Марез, Палмер, Льюис.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Мартинес, Варан, Маласиа, Далот, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Эриксен, Санчо, Антони.
Запасные: Хитон, Линделeф, Шоу, Каземиро, Фред, Пельистри, Эланга, Марсьяль, Роналду.
- Матч начнется в 16:00 по Москве.
Источник: Бомбардир.ру