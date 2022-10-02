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    Танасиевич оценил вероятность чемпионства «Зенита»

    Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич считает фаворитом сезона РПЛ «Зенит».

    — Некоторые уже сейчас отдают трофей «Зениту». Это справедливо?

    — Нет. Сейчас дал бы «Зениту» 60 процентов на победу в чемпионате. А остальные 40 можно распределить между всеми остальными командами. Но опять же никто не может предсказать будущее. Есть зимний перерыв, когда три месяца не будет игр. Никто не знает, изменится ли состав, будут ли травмы, какая вообще будет ситуация. Сейчас «Зенит» – это номер один с большим отрывом. Но будущее непонятно.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 3-очковым преимуществом.
    • Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.
    • Танасиевич брал с «Динамо» бронзу РПЛ в 2008 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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