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  • Белорусский футболист застрял на Мальдивах. Клуб не выплатил ему зарплату, у игрока нет денег на билет домой

Белорусский футболист застрял на Мальдивах. Клуб не выплатил ему зарплату, у игрока нет денег на билет домой

2 октября 2022, 09:39
2

В Белоруссии рассказали о трудной ситуации футболиста Ивана Вераса, который выступал в чемпионате Мальдив. Клуб перестал платить игроку деньги, из-за чего белорус не может вылететь на родину.

О проблеме высказался сам Верас.

– Был чемпионат, зарплаты выплачивались, но всегда не вовремя, пока он продолжался – какие-то деньги давали, чтобы мы играли, как только он завершился (последняя игра была 12 августа) – не происходит ничего. Помимо основной зарплаты, перестали даже давать ежемесячные деньги на еду, оплачивать интернет в квартире. Пару раз отключали свет, из-за неуплаты клубом. Руководители перестали отвечать на любые звонки, сообщения.

Самая большая проблема, что у меня закончились виза в июне месяце, сейчас я нахожусь в Мальдивах нелегально, и чтобы улететь, нужно заплатить порядка 1000 долларов штрафа плюс билет. Мне должны как минимум три зарплаты. Местным игрокам, в моей команде, шесть месяцев не выплачивают ничего. Всe это время, как закончился чемпионат, мы живeм на свои деньги (кому-то высылают родственники, кто-то у кого-то берeт в долг). Контракт закончился, и клуб о нас (легионерах) забыл.

В чемпионате играет восемь команд, такой проблемы нет только у одной из них (чемпиона), все остальные легионеры оказались в плюс-минус такой же ситуации как и я.

– Насколько я знаю, вашим агентом является Дмитрий Хлебосолов, выходил ли он с вами на связь, предлагал помощь?

– Я прекратил с ним общение три-четыре месяца назад. Он играл в этом клубе, он друг президента. Когда начались проблемы с выплатой заработной платы, я ему об этом говорил, но он не хотел решать мои проблемы, чтобы оставаться в хороших отношениях с президентом клуба, и в следующем году привезти новых игроков. Зачем мне такой агент?

– Каким вы видите дальнейший выход из этой ситуации?

– Футболисты начали объявлять голодовку. Только таким образом, какое-то внимание к нашим проблемам появляется.

  • 25-летний Верас принадлежал клубу «Юнайтед Виктори».
  • Игрок перешел в мальдивский клуб в январе из «Крумкачей».
  • До этого всю карьеру Верас проводил в Белоруссии.

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Источник: телеграм-канал «Ухо»
Белоруссия. Высшая лига
Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1664692957
Застрял на Мальдивах... Что делать, завидовать будем
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ScarlettOgusania
1664698110
А что об этом скажет "батька" Лукашенко? Пусть скинутся по рублю на билет до Минска)
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