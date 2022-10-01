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    Гончаренко прокомментировал победу над «Локомотивом»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:2).

    «Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Считаю, что обыграли «Локомотив» по делу. Да, может быть, где-то сыграло удаление, но мы и до него играли хорошо. Мы правильно играли, растягивали их. Иногда терялись перед воротами «Локомотива», потому что было много времени на принятие решения. В концовке, может быть, была ложка дeгтя, но мы неправильно сыграли на флангах.

    Почему мы теряем концентрацию в конце матча? Мы делали замены, давали шанс другим игрокам. После того как у нас произошло удаление, перестали контролировать матч, перестали оказывать давление на флангах. Произошла такая ситуация, мы пропустили в конце с флангов, ребята могли сыграть лучше», – сказал Гончаренко.

    • Каждая команда получила по красной карточке.
    • «Локомотив» забил оба гола в компенсированное время 2-го тайма.
    • «Урал» идет в РПЛ в зоне вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2022 21:34
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      Ill Ich 2 часа назад

      С приходом Гончаренко "Урал" преобразился. Они наверняка поправят своё турнирное положение. И вылет в 1-ю лигу - не их путь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Теркчанин 2 часа назад

      Я думаю что именно удаление способствовало поражению Локо,там достаточно было показать ж.к.,как первоначально сделал судья.

      0
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