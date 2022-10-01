Гончаренко прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:2).

«Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Считаю, что обыграли «Локомотив» по делу. Да, может быть, где-то сыграло удаление, но мы и до него играли хорошо. Мы правильно играли, растягивали их. Иногда терялись перед воротами «Локомотива», потому что было много времени на принятие решения. В концовке, может быть, была ложка дeгтя, но мы неправильно сыграли на флангах.

Почему мы теряем концентрацию в конце матча? Мы делали замены, давали шанс другим игрокам. После того как у нас произошло удаление, перестали контролировать матч, перестали оказывать давление на флангах. Произошла такая ситуация, мы пропустили в конце с флангов, ребята могли сыграть лучше», – сказал Гончаренко.