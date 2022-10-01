Терюшков: «Долг «Химок» перед Писаревым? Пусть сидит и ждет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что клуб до сих пор не расплатился с уволенным главным тренером Николаем Писаревым.

«По Писареву даже не хочу комментировать. Пусть сидит и ждет. Тренер, который с таким потрясающим результатом отработал… Я считаю, что сейчас важнее погасить задолженность перед игроками», – сказал Терюшков.