Терюшков: «Долг «Химок» перед Писаревым? Пусть сидит и ждет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что клуб до сих пор не расплатился с уволенным главным тренером Николаем Писаревым.
«По Писареву даже не хочу комментировать. Пусть сидит и ждет. Тренер, который с таким потрясающим результатом отработал… Я считаю, что сейчас важнее погасить задолженность перед игроками», – сказал Терюшков.
- Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
- Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
- Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»