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    Терюшков: «Долг «Химок» перед Писаревым? Пусть сидит и ждет»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость, что клуб до сих пор не расплатился с уволенным главным тренером Николаем Писаревым.

    «По Писареву даже не хочу комментировать. Пусть сидит и ждет. Тренер, который с таким потрясающим результатом отработал… Я считаю, что сейчас важнее погасить задолженность перед игроками», – сказал Терюшков.

    • Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
    • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
    • Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +66077

      portero 30 минут назад

      Тебя бы посадить, но братаны своих не сажают...

      0
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      Рейтинг: +2126

      kvm 1 час назад

      Прокурор: «Терюшков? Пусть сидит и ждет»

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11614

      Алексей З 2 часа назад

      Интересно, а за какие впечатляющие результаты пригласили Гогниева ?
      Из ФНЛ уволняют, берут в РПЛ, заслужил видать.

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      Рейтинг: +141

      Ill Ich 2 часа назад

      По логике данного г-на при текущих результатах зарплату вообще никому платить не надо.

      1
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      Рейтинг: +822

      Rabinovi_ch 3 часа назад

      Надеюсь кто-то сядет....

      1
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      Рейтинг: +791

      Suvorov51 > Rabinovi_ch 21 минуту назад

      Этот не сядет, ну если только кому нибудь на х........., было бы не плохо

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