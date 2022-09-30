«Химки» не расплатились с Писаревым и уволенными сотрудниками клуба («Чемпионат»)

Стали известны новые подробности финансового кризиса в «Химках».

«У подмосковного клуба до сих пор нет положения по премиальным на этот сезон, с тренерским штабом Писарева руководство тоже не расплатилось.

Игроки действительно не получают зарплату с июля, равно как и сотрудники офиса», – сообщил источник «Чемпионата».