«Химки» не расплатились с Писаревым и уволенными сотрудниками клуба («Чемпионат»)

Стали известны новые подробности финансового кризиса в «Химках».
«У подмосковного клуба до сих пор нет положения по премиальным на этот сезон, с тренерским штабом Писарева руководство тоже не расплатилось.
Игроки действительно не получают зарплату с июля, равно как и сотрудники офиса», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Химки» набрали 8 очков в 10 турах РПЛ.
- Команда идет на 13‑м месте в таблице лиги (зона стыков).
- Сообщалось, что сумма долга – более 300 миллионов рублей.
Источник: «Чемпионат»