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    «Химки» не расплатились с Писаревым и уволенными сотрудниками клуба («Чемпионат»)

    Стали известны новые подробности финансового кризиса в «Химках».

    «У подмосковного клуба до сих пор нет положения по премиальным на этот сезон, с тренерским штабом Писарева руководство тоже не расплатилось.

    Игроки действительно не получают зарплату с июля, равно как и сотрудники офиса», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Химки» набрали 8 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда идет на 13‑м месте в таблице лиги (зона стыков).
    • Сообщалось, что сумма долга – более 300 миллионов рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1470

      koli4ka 5 минут назад

      долги не платят только трусы...

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