Камоцци назвал лучшего нападающего РПЛ

Футбольный агент Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, какого форварда считает лучшим в РПЛ на сегодняшний день.

«Соболев – лучший нападающий РПЛ прямо сейчас. Александр обладает всеми качествами современного нападающего: он быстрый, агрессивный, техничный и работает на команду.

Рад, что в этом сезоне его талант раскрывается все сильнее и сильнее», – заявил Камоцци.