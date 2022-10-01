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    Камоцци назвал лучшего нападающего РПЛ

    Футбольный агент Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, какого форварда считает лучшим в РПЛ на сегодняшний день.

    «Соболев – лучший нападающий РПЛ прямо сейчас. Александр обладает всеми качествами современного нападающего: он быстрый, агрессивный, техничный и работает на команду.

    Рад, что в этом сезоне его талант раскрывается все сильнее и сильнее», – заявил Камоцци.

    • В этом сезоне Соболев забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах.
    • В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: Sport24

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