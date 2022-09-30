Агент Мухина ответил, будут ли они искать новый клуб зимой

Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, поговорил о ситуации игрока в клубе.

– Наверняка Максим недоволен своим положением в команде.

– Заявка любой команды состоит из 25 футболистов, на поле выходят 11, это профессиональный футбол, больше половины не попадают в общую заявку. Конкуренцию никто не отменял, есть мнение тренера, и он считает так, нравится или нет, надо это принимать. Максим работает и трудится, в семи турах и в матчах Кубка России, где он играл, выглядел достойно, вполне прилично.

– Но, если ситуация не изменится, будете искать другие варианты зимой?

– Сложно сказать какие варианты будем рассматривать, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Это жизнь, посмотрим.