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    Агент Мухина ответил, будут ли они искать новый клуб зимой

    Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, поговорил о ситуации игрока в клубе.

    – Наверняка Максим недоволен своим положением в команде.

    – Заявка любой команды состоит из 25 футболистов, на поле выходят 11, это профессиональный футбол, больше половины не попадают в общую заявку. Конкуренцию никто не отменял, есть мнение тренера, и он считает так, нравится или нет, надо это принимать. Максим работает и трудится, в семи турах и в матчах Кубка России, где он играл, выглядел достойно, вполне прилично.

    – Но, если ситуация не изменится, будете искать другие варианты зимой?

    – Сложно сказать какие варианты будем рассматривать, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Это жизнь, посмотрим.

    • Мухин в ЦСКА с прошлого года.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • У Мухина контракт с ЦСКА до 2026 года.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      seiveson 34 минуты назад

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      Рейтинг: +17295

      Cleaner 44 минуты назад

      Слаб Мухин, потому и "ситуация такая". Я вообще не понимаю, зачем нужно было игрока ниже среднего уровня в ЦСКА приглашать...

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      Рейтинг: +13922

      Skull_Boy 47 минут назад

      Его место в омском Газмясе и переоцененный футболер, где Марадишвили был явно лучше, а этот мастер привоза голов в свои ворота

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