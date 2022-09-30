Агент Мухина ответил, будут ли они искать новый клуб зимой

Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, поговорил о ситуации игрока в клубе.
– Наверняка Максим недоволен своим положением в команде.
– Заявка любой команды состоит из 25 футболистов, на поле выходят 11, это профессиональный футбол, больше половины не попадают в общую заявку. Конкуренцию никто не отменял, есть мнение тренера, и он считает так, нравится или нет, надо это принимать. Максим работает и трудится, в семи турах и в матчах Кубка России, где он играл, выглядел достойно, вполне прилично.
– Но, если ситуация не изменится, будете искать другие варианты зимой?
– Сложно сказать какие варианты будем рассматривать, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Это жизнь, посмотрим.
- Мухин в ЦСКА с прошлого года.
- Игрок – воспитанник «Локомотива».
- У Мухина контракт с ЦСКА до 2026 года.
Источник: Metaratings