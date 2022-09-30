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    Мостовой: «Не считаю Писарева аферистом, просто такое выражение»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой объяснила свои слова в адрес Николая Писарева.

    • В прошлую субботу Мостовой назвал Писарева «аферистом».
    • Вчера Писарев сказал: «Извинился ли Мостовой? Да *** [фиг] с ним».

    «Слова Николая Писарева? Ну знаете, сколько у нас было колкостей.

    Полгода назад где был Писарев? Никто из журналистов о нем не говорил. Почему никто не спрашивал о наших с ним обзывательствах? А сейчас Писарев стал в роли какого-то пятого тренера, и все стали спрашивать.

    Почему я считаю Писарева аферистом? Я не считаю его таким. Просто такое выражение. Это абсолютно нормальное слово для всех. Оно что, запрещенное что ли?

    Это же все из-за спортивных моментов. Когда человек из ниоткуда приходит в одну команду, его убирают, а он идет во вторую, третью. Многих по десять лет не зовут, а кто-то за два месяца по три команды меняет.

    Мы с Николаем в обычных отношениях. У нас за сорок лет было столько разных конфликтов, что их все можно в автобус сложить. Зачем этому уделять внимание?» – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +441

      egor tikhonov 2 минуты назад

      аферист-преступник. аферюга-нормальный мужик)) выражаться нормально надо,что бы потом не отмазываться...

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