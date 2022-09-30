Гайч: «РПЛ – очень сложная. Ее недооценивают во всем мире»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч высказался об уровне российской Премьер-лиги.

– Понимаете, почему этот ваш путь в голам в России был таким долгим?

– Путь был очень сложный. Но я знал, если буду правильно работать, обязательно появится возможность себя показать. И эту возможность надо использовать.

Я понимал, что клуб в меня поверил, когда меня привез в Россию. Поэтому я ни на минуту не сомневался в том, что у меня получится.

Я благодарен клубу за доверие, я работал неистово, чтобы отблагодарить клуб.

– Чемпионат России такой сложный?

– Очень сложный чемпионат. Может быть, весь мир не воспринимает наш чемпионат как сильный, но футбол тут очень высокого физического уровня, очень высокой интенсивности.

Его недооценивают во всем мире, считают, что российский чемпионат достаточно слабый. Но это не так.

– Чем защитники в чемпионате России отличаются от защитников в чемпионате Аргентины, Испании или Италии?

– Аргентина больше похожа на Россию с точки зрения интенсивности. А в Испании команды играют в закрытый футбол. Нет такого перехода туда-обратно, вперед-назад.

В этом и есть разница. В Италии очень сильные защитники. И футбол там более тактический. Там нападающие должны очень хорошо работать.