Отец Холанда объяснил, как происходил выбор нового клуба для сына

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, рассказал, что летом у его сына было семь вариантов продолжения карьеры.
«В нашем списке «Сити» был первым выбором. Затем шла «Бавария». «Реал» был третьим, «ПСЖ» – четвертым.
Еще были предложения от других английских клубов. Это «Ливерпуль» и «Челси». Также интерес проявляла «Барселона». Эти команды мы котировали примерно одинаково», – заявил Холанд-старший.
- Летом норвежец перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.
- В этом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах.
Источник: Marca