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    Отец Холанда объяснил, как происходил выбор нового клуба для сына

    Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, рассказал, что летом у его сына было семь вариантов продолжения карьеры.

    «В нашем списке «Сити» был первым выбором. Затем шла «Бавария». «Реал» был третьим, «ПСЖ» – четвертым.

    Еще были предложения от других английских клубов. Это «Ливерпуль» и «Челси». Также интерес проявляла «Барселона». Эти команды мы котировали примерно одинаково», – заявил Холанд-старший.

    • Летом норвежец перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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    Источник: Marca

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