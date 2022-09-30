Отец Холанда объяснил, как происходил выбор нового клуба для сына

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, рассказал, что летом у его сына было семь вариантов продолжения карьеры.

«В нашем списке «Сити» был первым выбором. Затем шла «Бавария». «Реал» был третьим, «ПСЖ» – четвертым.

Еще были предложения от других английских клубов. Это «Ливерпуль» и «Челси». Также интерес проявляла «Барселона». Эти команды мы котировали примерно одинаково», – заявил Холанд-старший.