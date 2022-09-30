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  • Гайч: «Внешний мир несправедливо относится к России. Мне не сложно было остаться здесь»

Гайч: «Внешний мир несправедливо относится к России. Мне не сложно было остаться здесь»

30 сентября 2022, 14:12

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился мнением о геополитической ситуации вокруг России.

– Ваши родители читают новости, наверняка они очень за вас беспокоятся. У вас был с ними разговор, стоит ли оставаться в России?

– Да, мы с ними поговорили об этом. Я передал им свою уверенность, сказал, что здесь все спокойно, чтобы они не переживали. Потому что я в хороших условиях, со мной все хорошо.

Мне кажется, они успокоились, а сейчас вот приехали и сами убедились в том, что со мной все хорошо.

– Какие у них впечатления от Москвы?

– У них сейчас в головах настоящее сумасшествие происходит. Они просто влюбились в город, он им очень понравился. Они говорят, что Москва замечательная и фантастическая.

– Из-за санкций российские клубы не играют в еврокубках, многие иностранцы приостановили контракты и уехали из России. А вы остались здесь. Тяжело было принять это решение?

– Для меня это совсем не было сложным решением. За пределами России говорится много всего дурного. Потому что люди не понимают реальную ситуацию в стране.

Иногда внешний мир несправедливо относится к России. Я так никогда не думал. А раз я не исповедую эти принципы, мне не сложно было остаться в России.

– То, что ЦСКА не играет в еврокубках серьезный удар?

– Жалко, конечно. Но я все время хотел хорошо играть за ЦСКА, не важно – где. Это первый клуб, который реально в меня поверил, привез меня в Европу. И я обязан клубу. И это доверие я обязан оправдать.

  • ЦСКА купил Гайча в 2020 году за 8,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне аргентинец забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 8 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гайч Адольфо
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