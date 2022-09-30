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    Федун – о 3:0 с «Зенитом»: «Мало кто ожидал. После победы зашел в раздевалку «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу столичного клуба над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

    «Прекрасная победа. Порадовали меня ребята. Я зашeл в раздевалку и поздравил их после победы. Все, кто болеет за «Спартак», в восторге. Мало кто ожидал.

    Мы убедились, что «Спартак» может играть с «Зенитом» на равных, особенно когда бразильцы уходят с поля», – сказал Федун.

    • «Спартак» победил «Зенит» впервые с 2017 года.
    • В последний раз московский клуб разгромил петербуржцев в 2006 году.
    • Федун управлял «Спартаком» на протяжении 18 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +278

      cheser1970 1 час назад

      ну что поздравляю всех болел Спартака с победой вот такой Спартак должен быть в каждой игре а Зениту нужно готовиться к следующему матчу а про этот быстрее забыть Это футбол тем более такие не предсказуемые матчи

      1
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      Рейтинг: +354

      aldo conte 3 часа назад

      А почему восторг? Выиграли фактически товарищеский матч. "Спартак" выбил "Зенит" из кубка, или победил в чемпионате, получил три очка, улучшив своё турнирное положение и затруднив "Зениту" путь к очередному чемпионству? Эта победа ничего не дает кроме короткого мига удовлетворения. Ну порадуйтесь день другой.

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      Рейтинг: +11600

      Алексей З > aldo conte 2 часа назад

      Ну вы же радовались обыграв нас 7:1. Ну какая наХ разница 9-ми мы были или 10-ми ?
      Тут дело принципа, психология.
      Зенит выставил сильнейших на сегодняшний день , показав что к матчу относится серьёзно. Спартак вчера был сильнее, это надо признать, но такие как ты не умеют здраво мыслить, нечем походу.
      Спартак и вас и миллера напугал, без 3-4 бразилов Зенит не о чём...
      Ну а мы порадуемся день другой.

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      Рейтинг: +19123

      Persona_non_Grata > aldo conte 1 час назад

      Да, получил три очка в розыгрыше кубка, да улучшил там своё турнирное положение, победил сильного соперника и чемпиона страны в серьезном турнире и победил с крупным счетом - не вижу причин не радоваться этой победе и победа эта надеюсь придаст Спартаку уверенности в себе и своих силах !!!

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