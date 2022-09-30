Федун – о 3:0 с «Зенитом»: «Мало кто ожидал. После победы зашел в раздевалку «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу столичного клуба над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

«Прекрасная победа. Порадовали меня ребята. Я зашeл в раздевалку и поздравил их после победы. Все, кто болеет за «Спартак», в восторге. Мало кто ожидал.

Мы убедились, что «Спартак» может играть с «Зенитом» на равных, особенно когда бразильцы уходят с поля», – сказал Федун.