Федун – о 3:0 с «Зенитом»: «Мало кто ожидал. После победы зашел в раздевалку «Спартака»

ну что поздравляю всех болел Спартака с победой вот такой Спартак должен быть в каждой игре а Зениту нужно готовиться к следующему матчу а про этот быстрее забыть Это футбол тем более такие не предсказуемые матчи
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу столичного клуба над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.
«Прекрасная победа. Порадовали меня ребята. Я зашeл в раздевалку и поздравил их после победы. Все, кто болеет за «Спартак», в восторге. Мало кто ожидал.
Мы убедились, что «Спартак» может играть с «Зенитом» на равных, особенно когда бразильцы уходят с поля», – сказал Федун.