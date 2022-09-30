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    Малком объяснил, зачем ему российское гражданство

    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал желание получить российское гражданство.

    – Как появилась идея получения российского паспорта?

    – В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?

    – То есть, если ты не будешь считаться легионером, то сможешь играть за сборную России?

    – Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать.

    – Но юридически такая возможность есть?

    – Если честно, совершенно не представляю. Основная идея – освободить одно место для легионера в «Зените».

    – На каком этапе процесс сейчас?

    – Пока ни каком этапе. Все мои мысли о клубном футболе, о поражении в кубке и подготовке к матчу РПЛ с «Ростовом».

    – Тебя не смущает, что российский футбол сейчас полностью забанен?

    – Совершенно не беспокоит. Я игрок «Зенита», у меня контракт с этим клубом. Хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов – круто. Если нет, то я буду с командой там, где он будет играть, стараться помогать ей.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Его контракт с клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1239

      Lilipyt 2 часа назад

      Журналюги дауны не разбирающиеся в футболе. Перешли с политической площадки на спортивную и думают, что задают умные вопросы. Какая сборная если он заигран за олимпийскую сборную Бразилии. Уже Карпин давно прямо намекнул на это.

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      Рейтинг: +11600

      Алексей З 2 часа назад

      Место для легионера ?
      Хорош уже х..ню пороть, Миллер поднажмёт и продавит отмену лимита.
      Мил человек, Зенит российский клуб , а по вашей схеме одни латинос на поле будут выходить.
      Почему про налоги не спросили, может в этом всё дело ?

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      Рейтинг: +1239

      Lilipyt > Алексей З 2 часа назад

      Больше бразильцев и меньше налогов. одно другому не мешает

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