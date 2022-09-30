Малком объяснил, зачем ему российское гражданство

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал желание получить российское гражданство.

– Как появилась идея получения российского паспорта?

– В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?

– То есть, если ты не будешь считаться легионером, то сможешь играть за сборную России?

– Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать.

– Но юридически такая возможность есть?

– Если честно, совершенно не представляю. Основная идея – освободить одно место для легионера в «Зените».

– На каком этапе процесс сейчас?

– Пока ни каком этапе. Все мои мысли о клубном футболе, о поражении в кубке и подготовке к матчу РПЛ с «Ростовом».

– Тебя не смущает, что российский футбол сейчас полностью забанен?

– Совершенно не беспокоит. Я игрок «Зенита», у меня контракт с этим клубом. Хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов – круто. Если нет, то я буду с командой там, где он будет играть, стараться помогать ей.