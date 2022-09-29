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    В РФС прокомментировали новость о брони игроков РПЛ и Первой лиги от частичной мобилизации

    В РФС отреагировали на новость о том, что сою запросил у клубов РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.

    «РФС осуществляет взаимодействие с Минспорта по этому вопросу и выступает в том числе от имени клубов и лиг», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: Metaratings

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