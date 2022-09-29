В РФС прокомментировали новость о брони игроков РПЛ и Первой лиги от частичной мобилизации

В РФС отреагировали на новость о том, что сою запросил у клубов РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.

«РФС осуществляет взаимодействие с Минспорта по этому вопросу и выступает в том числе от имени клубов и лиг», – сообщили в службе коммуникаций РФС.