Тренер «Краснодара» Сторожук подвел итоги матча с «Пари НН» в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарии после победы в кубковом матче с «Пари НН».

«Почему удалось забить только в концовке? Соперник – хорошо организованная команда, ну и исполнение наше.

Первый тайм нам не удался. Есть и объективные причины, потому что в таких сочетаниях не успели наладить сыгранность.

Поговорили в перерыве, и я благодарен тренерскому штабу. Объективно во втором тайме мы переиграли соперника, функционально выглядели на порядок лучше. Наверное, заслуживали больше этой победы.

Мы в команде договорились, что не будем разделять Кубок и чемпионат. Мы часто применяем ротацию состава. Главное восстановиться и идти дальше.

Скамейка запасных не полноценная сейчас, есть микротравмы. Каждый игрок – на вес золота», – сказал Старожук.