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    Тренер «Краснодара» Сторожук подвел итоги матча с «Пари НН» в Кубке России

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук дал комментарии после победы в кубковом матче с «Пари НН».

    «Почему удалось забить только в концовке? Соперник – хорошо организованная команда, ну и исполнение наше.

    Первый тайм нам не удался. Есть и объективные причины, потому что в таких сочетаниях не успели наладить сыгранность.

    Поговорили в перерыве, и я благодарен тренерскому штабу. Объективно во втором тайме мы переиграли соперника, функционально выглядели на порядок лучше. Наверное, заслуживали больше этой победы.

    Мы в команде договорились, что не будем разделять Кубок и чемпионат. Мы часто применяем ротацию состава. Главное восстановиться и идти дальше.

    Скамейка запасных не полноценная сейчас, есть микротравмы. Каждый игрок – на вес золота», – сказал Старожук.

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    Источник: «Матч ТВ»

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