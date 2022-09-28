Йоканович назвал причину поражения «Динамо» от «Оренбурга»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча Кубка России с «Оренбургом».

Московская команда проиграла по пенальти, ведя 2:0 до 82-й минуты и играя в большинстве.

– Как вы оцениваете последние 10 минут матча?

– К сожалению, такое у нас происходит не в первый раз. Нам через матчи нужно нарабатывать менталитет победителей. Голы «Оренбурга» пришли после наших двух ошибок. Нам нельзя опускать голову – нужно двигаться вперед.

– Как можете описать серию пенальти?

– Пенальти – это лотерея. Я не могу обвинить в чем‑то даже тех, кто не реализовал свои попытки.