Патамушта Динамо - клуб 50 лет без чемпионства.
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча Кубка России с «Оренбургом».
Московская команда проиграла по пенальти, ведя 2:0 до 82-й минуты и играя в большинстве.
– Как вы оцениваете последние 10 минут матча?
– К сожалению, такое у нас происходит не в первый раз. Нам через матчи нужно нарабатывать менталитет победителей. Голы «Оренбурга» пришли после наших двух ошибок. Нам нельзя опускать голову – нужно двигаться вперед.
– Как можете описать серию пенальти?
– Пенальти – это лотерея. Я не могу обвинить в чем‑то даже тех, кто не реализовал свои попытки.