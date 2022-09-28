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    Йоканович назвал причину поражения «Динамо» от «Оренбурга»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча Кубка России с «Оренбургом».

    Московская команда проиграла по пенальти, ведя 2:0 до 82-й минуты и играя в большинстве.

    – Как вы оцениваете последние 10 минут матча?

    – К сожалению, такое у нас происходит не в первый раз. Нам через матчи нужно нарабатывать менталитет победителей. Голы «Оренбурга» пришли после наших двух ошибок. Нам нельзя опускать голову – нужно двигаться вперед.

    – Как можете описать серию пенальти?

    – Пенальти – это лотерея. Я не могу обвинить в чем‑то даже тех, кто не реализовал свои попытки.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17258

      Cleaner 27 минут назад

      Патамушта Динамо - клуб 50 лет без чемпионства.

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