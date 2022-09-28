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    Литвинов раскрыл секреты работы Абаскаля в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.

    – Позади уже треть сезона. Что можешь сказать о работе с тренерским штабом Абаскаля?

    – Эмоции только положительные. Главный тренер нашел подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные.

    Для меня чрезвычайно важно, чтобы в коллективе была приятная атмосфера, где все друг за друга. Гильермо смог этого добиться: сейчас мы одна семья. И, конечно же, тренер – ее важная часть. Он наравне с футболистами в плане общения, ведь мы – единое целое.

    Думаю, тут роль сыграли и возраст Абаскаля, и опыт работы с молодыми ребятами. Тренер не выделяет кого-то из команды, а уделяет время каждому.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Абаскаль возглавил команду летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1306

      Freyd 1 час назад

      Откуда в стране столько ссыкунов,обсираются от повестки

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      Рейтинг: +11515

      Алексей З 1 час назад

      Находятся ещё дебилы, кому сегодня интересны эти высказывания.
      В стране хаус, мобилизация, жизнь изменилась.
      Бомбардир , вы этого не заметили, а во Биллялетдинов заметил , спустя 7 месяцев.

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      Рейтинг: +425

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Какие там могут быть секреты у начинающего физрука, которого через полгода выпрут, как предшественников ссаными тряпками??? Гыгыгы Гыгыгы

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      Рейтинг: +11515

      Алексей З > Лицом_на_клаве 1 час назад

      Вас гы-гы-гы тут очень много. Может объединитесь в роту и на фронт пойдёте.
      Покажите как ссаными тряпками орудовать надо.
      Памперсы только оденьте, а то соседи задохнуться.

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      Рейтинг: +19914

      derrik2000 1 час назад

      Вот б**д.ь!
      Ему 21 год, баблище огроменное гребёт, женилка давно выросла (или не выросла???), а он всё в детский садик с доброй воспитательницей играется.

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      Рейтинг: +19049

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      Не вы ли ДВУЛИЧНЫЙ человек, упрекали что нет персонального отношения к "Кокоше" и "попрыгунчик" не уделяет должного внимания молодым игрокам и не работает с каждым персонально ?!!! (((

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