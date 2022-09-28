Литвинов раскрыл секреты работы Абаскаля в «Спартаке»

Откуда в стране столько ссыкунов,обсираются от повестки
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о главном тренере клуба Гильермо Абаскале.
– Позади уже треть сезона. Что можешь сказать о работе с тренерским штабом Абаскаля?
– Эмоции только положительные. Главный тренер нашел подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные.
Для меня чрезвычайно важно, чтобы в коллективе была приятная атмосфера, где все друг за друга. Гильермо смог этого добиться: сейчас мы одна семья. И, конечно же, тренер – ее важная часть. Он наравне с футболистами в плане общения, ведь мы – единое целое.
Думаю, тут роль сыграли и возраст Абаскаля, и опыт работы с молодыми ребятами. Тренер не выделяет кого-то из команды, а уделяет время каждому.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Абаскаль возглавил команду летом.
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