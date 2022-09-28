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    Экс-директор «Чертаново» Ларин признан виновным в мошенничестве

    Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

    Судья Лариса Семенова отметила, что Ларин совершил преступления с использованием служебного положения в особо крупном размере.

    «Признать Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

    Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж», – сказала Семенова.

    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

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    Источник: ТАСС

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