Экс-директор «Чертаново» Ларин признан виновным в мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

Судья Лариса Семенова отметила, что Ларин совершил преступления с использованием служебного положения в особо крупном размере.

«Признать Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж», – сказала Семенова.