Экс-директор «Чертаново» Ларин признан виновным в мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.
Судья Лариса Семенова отметила, что Ларин совершил преступления с использованием служебного положения в особо крупном размере.
«Признать Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж», – сказала Семенова.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
Источник: ТАСС