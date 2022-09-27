Канчельскис готов возглавить «Спартак»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможности тренировать «Спартак».
«Я бы хотел поработать тренером в РПЛ.
В «Спартак»? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика.
Будем предложение от красно-белых, будем обсуждать – я готов!
Сейчас я нахожусь за границей, веду переговоры с клубом», – заявил Канчельскис.
- Летом тренером «Спартака» был назначен испанец Гильермо Абаскаль.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
- 53-летний Канчельскис ранее возглавлял «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис» и «Навбахор».
Источник: «РБ Спорт»