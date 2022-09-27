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Канчельскис готов возглавить «Спартак»

27 сентября 2022, 18:39
19

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможности тренировать «Спартак».

«Я бы хотел поработать тренером в РПЛ.

В «Спартак»? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика.

Будем предложение от красно-белых, будем обсуждать – я готов!

Сейчас я нахожусь за границей, веду переговоры с клубом», – заявил Канчельскис.

  • Летом тренером «Спартака» был назначен испанец Гильермо Абаскаль.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
  • 53-летний Канчельскис ранее возглавлял «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис» и «Навбахор».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (19)
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nik55
1664299650
а ты что тренер ?
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RusPlan
1664300510
Что-то он все больше и больше Мостового напоминает, прям братья близнецы (два балабола), как Дзюба с Соболевым (два дерева)
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ScarlettOgusania
1664301566
Андрюша, иди ты...в Новбахор)
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NewLife
1664301638
К......скис, ты совсем уже головой прокис. Скажи своим спонсорам из РБ Спорт, чтобы они тебя какому-нибудь задроту предложили.
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zigbert
1664304546
Только таких тренеров Спартаку и не хватало.
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ААМ
1664304592
Игрок был отличный, но, как тренер - ноль!
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serhio80
1664308065
Андрюша, я тоже готов тренировать ну пусть будет МЮ) завтра в почту залезу, думаю проект контракта уже пришлют)
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a_who
1664344133
уровень второй лиги )
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alefreddy
1664348467
только не он который клуб всегда поливает грязью
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oyabun
1664359664
Послужной список Канчельскиса-тренера, конечно, "впечатляющий"! Мне кажется Спартак пока не достоин его..
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