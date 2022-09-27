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    Канчельскис готов возглавить «Спартак»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможности тренировать «Спартак».

    «Я бы хотел поработать тренером в РПЛ.

    В «Спартак»? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика.

    Будем предложение от красно-белых, будем обсуждать – я готов!

    Сейчас я нахожусь за границей, веду переговоры с клубом», – заявил Канчельскис.

    • Летом тренером «Спартака» был назначен испанец Гильермо Абаскаль.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 10 туров.
    • 53-летний Канчельскис ранее возглавлял «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис» и «Навбахор».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +519

      RusPlan 17 минут назад

      Что-то он все больше и больше Мостового напоминает, прям братья близнецы (два балабола), как Дзюба с Соболевым (два дерева)

      2
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      Рейтинг: +7513

      nik55 31 минуту назад

      а ты что тренер ?

      0
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      Рейтинг: +760

      Suvorov51 49 минут назад

      Спартак должен тренировать бывший игрок Спартака, а если точнее, то это Аленичев или Титов, не против и Тихонова, не нужны наемники, они думают только о деньгах, а эти люди спартаковцы, я уверен все будет хорошо, правда надо убрать из клуба всякую рвань, ну и любого из этих ребят можно направить поднимать Тульский Арсенал, правда Гурамчика убрать подальше от руководства

      1
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      Рейтинг: +19034

      Persona_non_Grata > Suvorov51 3 минуты назад

      А вот к чемпионству Спартак за последние годы привел только " наемник", а кубок взял другой "наемник" ...!!!

      0
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      Рейтинг: +11504

      Алексей З 59 минут назад

      А кого вы тренировали , чтобы надеяться Спартаку пригодиться ?
      Тото и оно , что только языком и можешь .

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      Рейтинг: +306

      rac531 1 час назад

      Очень перспективное предложени!
      Ведь Канчельскис тренировал такие российские и иностранные топ-команды, как
      «Носта» (Новототроицк), «Торпе́до-ЗИЛ», «Юрмала» , «Солярис», «Навбахор» (Наманган)

      0
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      Рейтинг: +156

      Теркчанин > rac531 1 час назад

      Он же должен расти,пора ему в пердиве клуб потренировать,а там и до РПЛ недалеко.

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      Рейтинг: +2336

      fakeid 1 час назад

      ща он глянет, как зенит в очередной раз отдерёт спартаг в кубке, и ну его нахер подумает.

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      Рейтинг: +7513

      nik55 > fakeid 29 минут назад

      ты оглядывайся что бы тебя не отодрали

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      Рейтинг: +19034

      Persona_non_Grata > nik55 1 минуту назад

      Так он об это и мечтает ! - ну в смысле чтобы отодрали ))

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