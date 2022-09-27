Канчельскис готов возглавить «Спартак»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможности тренировать «Спартак».

«Я бы хотел поработать тренером в РПЛ.

В «Спартак»? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика.

Будем предложение от красно-белых, будем обсуждать – я готов!

Сейчас я нахожусь за границей, веду переговоры с клубом», – заявил Канчельскис.