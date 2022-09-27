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  • Петржела допустил, что Карпин уедет из России: «В стране очень непростая ситуация»

Петржела допустил, что Карпин уедет из России: «В стране очень непростая ситуация»

27 сентября 2022, 11:52

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем тренера сборной России Валерия Карпина.

«Сейчас в российском футболе состояние неопределенности. Карпин никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла. Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация.

Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах», – сказал Петржела.

  • Контракт тренера со сборной истекает в декабре.
  • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
  • Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».
  • В России объявлена частичная мобилизация.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Петржела Властимил Карпин Валерий
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