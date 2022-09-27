Петржела допустил, что Карпин уедет из России: «В стране очень непростая ситуация»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем тренера сборной России Валерия Карпина.

«Сейчас в российском футболе состояние неопределенности. Карпин никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла. Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация.

Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах», – сказал Петржела.