Петржела допустил, что Карпин уедет из России: «В стране очень непростая ситуация»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем тренера сборной России Валерия Карпина.
«Сейчас в российском футболе состояние неопределенности. Карпин никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла. Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация.
Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах», – сказал Петржела.
- Контракт тренера со сборной истекает в декабре.
- Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
- Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».
- В России объявлена частичная мобилизация.
Источник: Sport24