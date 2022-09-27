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    Петржела допустил, что Карпин уедет из России: «В стране очень непростая ситуация»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем тренера сборной России Валерия Карпина.

    «Сейчас в российском футболе состояние неопределенности. Карпин никак не комментирует свое будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла. Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация.

    Допускаю, что Карпин может уехать из России. Он будет востребован в некоторых европейских клубах», – сказал Петржела.

    • Контракт тренера со сборной истекает в декабре.
    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • Он совмещает работу в национальной команде и «Ростове».
    • В России объявлена частичная мобилизация.

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    Источник: Sport24

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